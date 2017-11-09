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Вильнюс усомнился в результатах стресс-тестов на БелАЭС
09.11.2017 19:51 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 ноя — Sputnik. Результаты стресс-тестов, проведенных на Белорусской АЭС, еще не доказывают ее безопасность, такое мнение высказал в четверг глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.
© Sputnik / Виктор Толочко
Ранее белорусская дипмиссия в Литве сообщила, что результаты октябрьских стресс-тестов на АЭС, которая строится в 50 километрах от Вильнюса,
"Говорить, что стресс-тесты проведены, слишком смело. Вся информация будет еще проверена, будут рассмотрены связанные с этим вопросы, и весь процесс завершится не скоро, и еще не ясно, чем все закончится", — сказал Линкявичюс, выступая в парламенте.
Литву беспокоит АЭС, возводимая в Островце, с самого начала строительства, говоря о том, что станция якобы не будет безопасной. Также Вильнюс инициировал запрет на покупку энергии с БелАЭС всеми странами Евросоюза. В свою очередь Минск считает эти заявления политизированными.
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Отчеты о стресс-тестах были направлены Еврокомисии, однако, по мнению Литвы, это еще пока ничего не значит.
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