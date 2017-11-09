Энергетическая система мира в ближайшем будущем перестроится





К 2035 году мировой спрос на нефть достигнет пика и пойдет на спад, заявил известный российский эксперт в области нефти и газа, аналитик консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин.

Что будет с нефтью?

«Объем инвестиций в нефтяную отрасль сегодня сократился по всему миру», – отметил в рамках Кастрычніцкага эканамічнага форума специалист по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин.

Что любопытно, по оценкам независимых российских и западных экспертов, которые провели глобальные исследования по этому вопросу, в краткосрочной перспективе спрос на нефть будет расти. К 2035 году он достигнет пика, после чего в связи с особенностями развития мировой экономики (нефти и газа нужно все меньше) начнется сокращение спроса, а значит, и на рынке станет меньше нефти.

Что касается непосредственно России, эксперты прогнозируют, что в 2020-2022 годы стоит ожидать пика добычи российской нефти, после чего очень плавно добыча нефти в стране будет снижаться, ежегодно прогнозируется сокращение примерно на 2% – это 10 млн тонн в год.

«Все это будет происходить по вполне объективным причинам – из-за качества запасов», – отметил Михаил Крутихин.

Легкую нефть уже добыли

По словам эксперта, в России легкую нефть уже добыли, а вот то, что осталось в земле, по официальным данным, где-то 67%, – это трудноизвлекаемые запасы.

«Посчитаем: в целом, чтобы их извлекать, нужно чтобы цена нефти на рынке была не меньше 80 долларов за баррель. Ну, кто из нефтяных компаний будет заниматься этим? – отметил Крутихин. – Понимая, что срок планирования у них очень короткий, потому что вообще неизвестно что будет со страной, политикой, энергетикой, они не затевают большие проекты. Они «лезут» в те месторождения, где уже самортизированы расходы, они понимают, что есть такие места, откуда нефть очень хорошо идет, с минимальными затратами, и они бурят в этих местах дополнительные скважины».

Однако это варварское высасывание нефти, считает эксперт.

России некуда девать газ

Что касается газа, в России его хватит еще лет так на 200, но проблема в том, что его некуда девать, заявил Михаил Крутихин.

«Внутренний рынок не растет. Есть еще Китай. Но у него достаточно своей добычи газа из Средней Азии. Несколько лет Россия убеждала Поднебесную заключить контракт на поставку газа, и фактически навязала проект – это «Силы Сибири», – отметил эксперт.

Михаил Крутихин рассказал, что согласно контракту, нужно поставлять 38 млрд кубометров. А в Якутии есть Чаяндинское месторождение, которое может давать максимум 25 млрд кубометров в год. Это означает, что нужно еще задействовать и Ковыктинское месторождение в Иркутской области. Но для этого надо тянуть еще 800 км трубы и освоить само месторождение.

Крутихин озвучил экономические расчеты по проекту, предоставленные «Газпромом», согласно которым, проект не окупится даже к 2050 году.

«То есть России все это не надо, проект сулит только коммерческие потери. Спрашивается, тогда для чего все это надо? Первое, показуха, второе, дать заработать подрядчикам, – сказал он. – Итак, для экспорта российского газа остается только западное направление. Но в Европе нет сильного роста в потреблении. Также в странах Европейского союза идет снижение собственной добычи».

Энергия будущего

По словам Михаила Крутихина, прогнозы экспертов говорят о том, что даже в 2035 году нефть и газ, наряду с углем, останутся основными источниками энергии для мировой экономики. И совсем небольшой процент будет приходиться на ядерную энергетику, гидроэнергетику, возобновляемые источники энергии и т.д.

В свою очередь, как одно из перспективных направлений сегодня, Михаил Крутихин отметил распределенную энергетику.

«Сегодня мощные электростанции передают электроэнергию на большие расстояния. Распределенная энергетика подразумевает под собой строительство источников элеткроэнергии для собственных нужд недалеко от потребителя, к примеру, в небольших поселках, деревнях», – полагает российский эксперт.

Правда, признался Михаил Крутихин, в Росси есть ряд сложностей с этим.

«Так, имеются замечательные возможности ветроэнергетики, но там где почти нет потребления. Или, например, самая солнечная территория в России – это Якутия, правда, там девать энергию некуда», – отметил он.