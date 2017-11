Аркадий Израилевич: Почему сотрудники Austrian Airlines ненавидят белорусов?

Сотрудники Austrian Airlines ненавидят белорусов. Не знаю, есть ли тому причина или это на генном уровне, но лично в этом убедился. А если ты еще и с еврейской фамилией, тогда следует быть особенно осторожным, пользуясь услугами Austrian Airlines.

29 октября, я и еще четыре женщины (все граждане Беларуси), летели из Инсбрука через Вену в Минск. В Инсбруке самолет задержали почти на час. Когда мы прилетели в Вену, нам пришло смс "Unfortunately your flight OS689 VIE-MSQ 29??? 08:40 PM is delayed, estimated 29??? 09:30 PM. Please check-in on time and observe the actual boarding time". Потом на почту пришло сообщение, что поменялся выход с 16 на 12. Чуть погодя пришло еще одно смс "New info OS689: Departure time is now estimated for 29??? 10:30 PM. We apologize for any inconvenience".

Учитывая что на протяжении продолжительного времени мы находились в стрессовом состоянии, то решили отойти в туалет, а потом в кафе - купить что-нибудь поесть.

За вещами, прошедшими все контрольные осмотры, мы попросили приглядеть двух женщин, которые заверили нас, что никуда не уходят.

В общей сложности мы отсутствовали не более 30 минут. Рейс был отложен до 22.40. Мы пришли в 22.25. Около наших вещей стоял представитель компании Austrian Airlines господин B.Einem и полицейский. Они нам сказали, что мы не правы, что оставили вещи. Полицейский осмотрел вещи и, сказав, что к нам претензий не имеет отошел. А вот господин Einem повел себя на удивление странно.

Посмотрев мой паспорт, где фигурировала еврейская фамилия, представитель Austrian Airlines на хорошем русском языке заявил, что не пустит нас в самолет. По выражению его лица мне показалось, что он очень сожалеет, что в Освенциме сейчас музей. А его улыбка напомнила улыбку профессора в далекие 80-е, который мне объявил, что в аспирантуру меня не возьмут, так как им нужны национальные кадры.

Вот его фото. Будьте осторожны. Также на фото видно что самолет еще стоит.





Самолет стоял еще около трапа и пройти туда не было ни какой проблемы. Мы сказали, что готовы извиниться и заплатить штраф. Но господин Einem все с той же улыбкой заявил, что ему просто хочется нас наказать и он уже дал команду снять наш багаж.

Нас было пять человек. За какое время было принято решение о наказании, сложно сказать. Но для того, чтобы найти и достать из самолета пять чемоданов нужно довольно много времени. Несмотря на то, что рейс итак задерживался, довольно странным выглядит его дополнительная задержка лишь для того, чтобы наказать белорусов.

Я понял, что разговор бесполезен и решил не осложнять ситуацию, а просто купить билеты на завтрашний рейс. Но не тут-то было.

В кассе госпожа, которая представилась Катей Мюллер заявила мне, что ей запретили нам продавать билеты и мы должны ждать 5 утра пока придет новая смена.

Мы были в шоке. Мало того, что поменяли гейт, задержали рейс (на наш взгляд не обоснованно), не посадили на самолет, нас еще приравняли к террористам и запретили продавать билеты. Вызывает удивление, что такое наказание выбрано за оставленные вещи, которые прошли контроль, а часть из них была куплена в магазине напротив и была в фирменном мешке. Также выглядит очень странно, что хотя мы и были зарегистрированы на рейс, ни кому не пришло в голову сделать объявление. Хотя я неоднократно слышал это и в нашем и других аэропортах.

Возможно, это все произошло потому, что после двух часов задержки автокомпания должна заплатить компенсацию и г. B.Einem решил за наш счет помочь своей авиакомпании. Хотя сомнительно, что Austrian Airlines таким образом решили заработать на своих пассажирах - потери имиджа будут значительней. Вероятней другое, что сотрудники авиакомпании просто ненавидят белорусов. Особенно с еврейской фамилией. Особенно, если их слишком много на один рейс.

Мы получили багаж только часу ночи. да и то с большим трудом. Идти в гостиницу уже не было ни какого смысла, поэтому мы до 5 утра просидели на первом этаже аэропорта.

Когда в 5 утра мы пришли в кассы и попросили продать билеты, нам сказали, что нас запрещено обслуживать и мы должны ждать, когда к нам придет менеджер. Очередного представителя Austrian Airlines мы прождали еще около 30 минут.

Когда он пришел, то долго нам рассказывал, что мы в полной его власти. Ни одна касса нам не продаст билет и, если мы будем жаловаться, то вообще не сможем вылететь из аэропорта. На мой вопрос: "В чем наша вина?" Нам ответили лаконично: "Хотите улететь - молчите".

Мы пообещали молчать и результат не заставил нас ждать. Нам продали билеты по 600 евро за билет, тое сть в два раза дороже от реальной цены.

Отдельно хочется сказать по работу белорусского посольства. Я был приятно удивлен от общения с ним. В 12 ночи я позвонил в первый раз. Мне перезвонили минут через 30 и сказали, что связались с Белавиа. Случай вопиющий. Максимум нам могли назначить штраф, но на их памяти такого еще не было. Утром с нами связался еще раз Зелянин Александр Валерьевич.

Советник Посольства пообещал сделать запрос. Было очень приятно, чувствовалось хоть какая- то защищенность.

По приезду я отправил запрос в Австрийские Авиалинии с вопросом: "Такое отношение - это их позиция или позиция отдельного работника?"

Сейчас жду ответа.