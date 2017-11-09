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Бышок: Путин и Трамп обсудят и мировые проблемы, и отношения РФ и США

10.11.2017 08:50 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 10 ноября в рамках саммита АТЭС во Вьетнаме, который пройдет 10-11 ноября. Об этом сообщил помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял о том, что президент России Владимир Путин готов встретиться со своим американским коллегой Дональдом Трампом "на полях" саммита АТЭС. Сам глава МИД РФ может встретиться с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, чтобы обсудить двусторонние отношения, а также "Корейский полуостров, сирийское урегулирование, Ирак, палестино-израильский конфликт, Украину".

Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок прокомментировал радио Sputnik возможную повестку дня во время встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС во Вьетнаме, а также темы для переговоров Лаврова и Тиллерсона.

Бышок: Путин и Трамп обсудят и мировые проблемы, и отношения РФ и США
© Фото: МПГУ РФ
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"И министры иностранных дел, и президенты будут обсуждать одни и те же вопросы. Но, скорее всего, будет сделан разный акцент. Например, Тиллерсон с Лавровым могут больше обсуждать то, что касается сирийского урегулирования, а Путин с Трампом могут больше обсуждать украинский кризис и северокорейскую ядерную программу", — говорит Бышок. 

По словам эксперта, несмотря на нынешний кризис в российско-американских отношениях, у двух стран есть понимание того, что важнейшие мировые проблемы нельзя решить без кооперации между Москвой и Вашингтоном.

"Я так думаю, что в рамках этих переговоров будут также обсуждаться и двусторонние отношения. Это не афишируется, потому что сейчас любое упоминание каких-то моментов в этих отношениях может привести внутри США к новой волне критики президента Трампа. Но в любом случае, было бы странно вместе решать некие мировые задачи, находясь при этом в состоянии "холодной информационной войны". Поэтому в целом есть определенный оптимизм в отношении этой встречи", — считает Бышок.

Комментарий политического аналитика Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислава Бышока слушайте на радио Sputnik Беларусь.     

 
 
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Для Дональда Трампа и Владимира Путина было бы странно решать мировые задачи в ходе встречи на саммите АТЭС, находясь при этом в состоянии "холодной информационной...

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