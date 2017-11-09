Будет ли Беларусь представлять интересы Украины в России?

Появившаяся в СМИ информация о намерении украинского руководства разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией и делегировать Беларуси право представления украинских интересов в РФ представляется достаточно серьезной темой для обсуждения. Хотя, думаю, что и в этот раз до дипломатического развода дело между Москвой и Киевом не дойдет.



© Sputnik/ Виталий Белоусов Захарова: идея Киева о разрыве дипотношений с Россией неадекватна

История вопроса: факты и домыслы

По информации российских СМИ, пункт "о разрыве отношений" в законопроект о реинтеграции Донбасса , который Верховная рада намерена рассмотреть 16 ноября 2017 года, планировал внести депутат Иван Винник. Предполагалось, что вслед за принятием данного закона будет подписан соответствующий указ президента Порошенко, после чего дипломатические учреждения РФ в Украине и Украины в РФ прекратят свою деятельность. Однако впоследствии эта информация была фактически дезавуирована автором законопроекта, который сначала заявил, что не вносил подобных поправок, а затем сообщил, что идея о разрыве дипломатических отношений с РФ "не пользуется поддержкой президента". В итоге Поправка под номером была 95 внесена в Раду группой народных депутатов от партии "УКРОП".

Выходит, что украинские власти либо изначально не планировали резких движений, либо отказались от своих замыслов после их обнародования в открытой печати.

Ключевым в этой истории является тот факт, что тема дипломатического развода в этот раз не получила широкой поддержки в кругах украинского политического бомонда, хотя нынешнее обсуждение является далеко не первым эпизодом такого рода.

Хронология дипломатических отношений Москвы и Киева>>

Еще в марте 2016 года депутатами Верховной рады, в числе которых были такие колоритные личности, как внук Романа Шухевича Юрий-Богдан Шухевич и знаменитый "сотник" Парасюк, был зарегистрирован проект постановления, предлагавший "прекратить дипломатические отношения с Российской Федерацией". В тот период различные украинские эксперты, а также маститые представители истеблишмента однозначно выражали свое одобрение данной инициативы. Например, экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко заявлял, что подобное решение станет "признанием реалий, сложившихся в российско-украинских отношениях". В свою очередь известный политический аналитик Александр Палий утверждал, что "с прекращением деятельности российских дипломатических учреждений станет меньше российской агентуры", а профессор Киевского Университета им. Шевченко Григорий Перепелица и вовсе отметил, что "проект нужный, но запоздалый", так как реагировать надо было с момента референдума в Крыму.

В этой связи интересно, что несколько месяцев спустя, в августе 2016 года, после раскрытия ФСБ РФ агентурной сети украинской военной разведки в Крыму, уже в российской прессе и экспертном сообществе муссировались слухи о том, что теперь "Россия может разорвать дипломатические отношения с Украиной". Эти предположения в еще большей степени усиливались по причине отказа официального Киева принять нового российского посла Михаила Бабича, однако на протяжении 2016-2017 годов сторонам удалось воздержаться от эскалационных действий.

Почему Украина не идет на разрыв отношений с РФ?

© Sputnik/ Сергей Гунеев Песков прокомментировал возможный разрыв Киевом дипотношений с РФ

И если мотивация России в этом случае вполне понятна, так как точка зрения Москвы заключается в том, что РФ не является стороной конфликта в Украине, а само противостояние носит внутренний характер, то позиция Киева на выглядит несколько удивительно. Страна, сознательно разорвавшая выгодные экономические связи, транспортное сообщение и даже заблокировавшая российские социальные сети, вдруг удерживается от "последнего решительного шага", да еще при том, что в основу внутренней политики современной Украины как раз-таки положен тезис о "священной войне за независимость против российской агрессии"?

Да, действительно странно, однако это именно так. Будучи на огненной черте, руководство Украины не решается переступить через нее по ряду внутренних причин, а также бизнес-интересов правящего класса. Общеизвестно, что разрыв дипломатических отношений – одна из крайних мер в международной практике, подразумевающая свертывание политических и экономических контактов между государствами. И здесь нужно напомнить, что после беспрецедентного падения 2015-2016 годов, товарооборот между Украиной и Россией за десять месяцев текущего года вырос на 26% в сравнении с аналогичным прошлым периодом, в том числе импорт из РФ увеличился на 29%.

По мнению ведущих украинских экономистов, "рост объема импорта из России, 42% которого составляют нефть и нефтепродукты, объясняется не столько желанием Украины покупать, сколько невозможностью диверсифицировать поставки нефтепродуктов из других регионов". Таким образом, получается, что по ряду позиций Украина по-прежнему критично зависит от сотрудничества с РФ, которая является не только главным направлением для украинского экспорта, но и значимым импортером.

Кроме того, внутриполитическое положение в Украине, управляемость государства со стороны центра, рейтинг действующей власти не позволяют принимать рискованные решения. Возвращение нескольких миллионов трудовых мигрантов из Украины, занятых на российском рынке (что вполне может быть симметричным ответом на "разрыв"), может окончательно утопить корабль капитана Порошенко, и так изрядно торпедированный неистовым Саакашвили и иными пиратами украинской политики. Поэтому думается, что разрыв дипломатических отношений Москве и Киеву пока не грозит, а белорусские дипломаты в здании отечественного посольства на Маросейке могут и дальше спокойно продавать тракторы и налаживать культурные связи, не опасаясь взвалить на себя неподъемную ношу представления украинских интересов.