Белорусские фермеры не пустили к себе в хозяйства инспекторов Россельхознадзора

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Россельхознадзор заявил об отказе белорусской стороны допустить его проверяющих на семь предприятий, производящих яблоки, помидоры и грибы.

Напомним, что Россельхознадзор выдвинул Беларуси, а также некоторым другим странам СНГ претензии в реэкспорте турецких томатов, которые запрещены к ввозу в РФ в рамках спора о поставках российского зерна в Турцию.

Эксперты Россельхознадзора посетили с 23 по 28 октября более 30 предприятий, которые производят, хранят и реализуют томаты, грибы и яблоки в Беларуси. Однако белорусская сторона отказалась допустить россиян на семь предприятий.

Это производители плодоовощной продукции: СУП «АзотСервис», СПК имени В. И. Кремко, фермерское хозяйство «СОВ Агро-продукт», фермерское хозяйство «Гедеон», ИП Мартыненко Ю. А., ООО «Бренд Каприз», СФ «Клецкий».

Россельхознадзор попросил белорусскую инспекцию не выдавать для этих предприятий фитосанитарные сертификаты для поставок в Россию до «соответствующих проверочных мероприятий».