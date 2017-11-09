Беларусь заменит Россию в хоккейном турнире Олимпиады?

Допинговый скандал, зародившийся на предыдущих Белых играх в Сочи, но грозящий отсутствием всей российской сборной на грядущей Олимпиаде в Пхенчхане, набрал потрясающие обороты. Точнее, говоря инженерным языком, все пошло в разнос. Самый разрушительный режим для любой системы.



© Sputnik/ Евгений Биятов Путин задался вопросом, кто кусал пробирки российских спортсменов

Пошло брожение

Итак, вслед за лыжниками Легковым и Беловым пожизненные олимпийские дисквалификации объявлены четырем их товарищам по российской сборной варианта Сочи-2014. Комиссия во главе со швейцарцем Освальдом уже стандартным наказанием уничтожила репутацию и все корейские планы Вылегжанина, Петухова, Ивановой и Шаповаловой. Первый из этого квартета выиграл на трассах "Лауры" три серебряные медали. Впрочем, одна из них – в эстафете, сгорела уже после дисквалификации Легкова.

Поэтому суммарно в ходе скандального разбирательства по оси "Макларен – Освальд" победители командного зачета на Играх-2014 растеряли уже четыре награды, что, впрочем, не лишило их до сих пор первого места в медальной таблице. Ведь в том же марафоне золотая награда перешла после устранения из протоколов Легкова и Вылегжанина к соотечественнику – Черноусову.

Впрочем, необходимо отметить, что российские позиции, которые защищаются сегодня на самом высоком политическом уровне, стали получать удары в спину. Наиболее болезненный, пожалуй, связан со словами, которые "выдал в эфир" тренер сборной России по лыжным гонкам – Юрий Бородавко:

"Что касается Ильи Черноусова, то он может быть спокоен только по одной причине: он тоже в этом заговоре, сдает своих партнеров и товарищей, с которыми долго шел к вершине. Теперь смотрит, похихикивая, желая получить эту медаль. Может быть, он один из тех анонимных информаторов как раз. От него ведь не было ни одного комментария в поддержку спортсменов, которые, собственно, и вытянули его к этой медали".

Оглоушить – это именно то, что сделал Бородавко. Если его догадка верна, то это ужасно. Если он ошибается, но позволил себе публичное сведение счетов с новоиспеченным олимпийским чемпионом Черноусовым, то это опять-таки жуть. Да, и когда начинаются внутренние разборки, шансы спасти лицо катастрофически тают.



© Sputnik/ Михаил Воскресенский Против Родченкова завели еще одно дело и намерены требовать его выдачи

А ведь еще до второго вердикта комиссии Освальда на сайте государственного спортивного телеканала "Матч" появилась информация от анонимных спортсменов, якобы действительно получавших перед Играми в Сочи "коктейль Григория Родченкова". Точнее, баночки с тремя видами анаболиков под тремя разных цветов крышками. Их и надо было растворять в алкоголе с целью дальнейшего полоскания рта.

Признаться, данная публикация ошеломила, ибо она воспринималась как признание во всем том, в чем обвинял российский спорт Родченков. Конечно, при внимательном вычитывании текста становилось понятно, что идея заключается в ином: повесить всех собак на инициативность предприимчивого дяди Гриши, действовавшего на свой страх и риск. Однако в любом случае "коктейль Родченкова" фактически получил информационную легализацию.

Интересно, что тем же днем Следственный комитет РФ сделал заявление о своем расследовании, чьи результаты опровергали систему обвинения Родченкова. Никаких "дыр" и "лазов" в здании, в котором хранились допинг-пробы олимпийцев, не отыскалось. А значит, детективная история дяди Гриши, якобы проникавшего в "святая святых" с целью подмены проб – плод его разгулявшегося воображения и оговор.

"Но почему для этого понадобилось так много времени?" — сразу поинтересовались сторонники оси "Макларен – Освальд". Ответа пока нет. Как нет и наказанных. Хотя кто-то Родченкова принимал на работу, кто-то его продвигал на пост "главного человека по допингу во всей стране" и даже представлял к государственным наградам. За такие ошибки в кадровой политике несут ответственность везде и всюду. И то, что этого до сих пор нет, еще более накручивает скандал.

Три варианта

На сегодняшний день в преломлении на Белые игры-2018 у российской олимпийской сборной может быть три варианта.

Первый: МОК на волне дисквалификаций по факту оцарапанных пробирок официально отстранит наших соседей от стартов в Южной Корее.

Второй: МОК разрешит россиянам участвовать, но не всем и без национальной принадлежности в качестве нейтральных спортсменов – без гимна, флага и любой другой государственной символики. Впрочем, в Москве уже дали понять: сие никого не устроит, и такое предложение, если оно последует, будет отклонено в пользу бойкота. Интересы спортсменов, конечно, окажутся ущемленными, но есть еще гордость страны, содержащей этих спортсменов на деньги налогоплательщиков.

Третий: дисквалификации дисквалификациями, но учитывая нынешнюю чистоту российских спортсменов, им не станут чинить препон на февральском пути в Страну утренней свежести. То есть счет 2:1 в пользу неучастия россиян. А какой из вариантов более вероятен – решайте сами.

Не только бронза Долидовича?

Порубанные в капусту репутации Легкова и Вылегжанина одновременно превратили белорусского лыжника Сергея Долидовича в бронзового призера сочинского олимпийского марафона. Никакой радости наш ветеран от этого не испытал и от комментариев вновь отказался. Для него, похоже, важнее подготовиться к гонкам в Пьенчане, чтобы оправдать шум, который Сергей поднял, решив возобновить гонщицкую карьеру.



© Sputnik/ Евгений Биятов Допинговая бомба рванула

Учитывая, что у лыжника произошло серьезное охлаждение в отношениях с тренировавшим его к Сочи наставником Камоцким, и Виктор Евгеньевич не стал примером человека, прыгающего от радости. Он тоже не в сочинском прошлом, а в корейском будущем, готовя белорусских лыжниц. "По радуге пройдем – горшок с золотом найдем" — это точно не сказано ни про Долидовича, ни про Камоцкого. Может, потому, что речь идет только о бронзе.

Однако белорусская тема на этом не исчерпана.

В четверг сборная России по хоккею провела первый матч в рамках "Кубка Карьялы", проиграв в Хельсинки финнам – 2:3. Но суть не в результате, а в слогане, который аккомпанировал телевизионной трансляции – "Началась подготовка к Олимпиаде".

А если она, действительно, как началась, так и закончится?! И не зря же боссы КХЛ уже заявили, что в случае российского отсутствия на Играх-2018 лига не отпустит никого из хоккеистов в Южную Корею. То есть вероятность бойкота признается реальной даже российскими управленцами.

Но в этом случае, как пройдет хоккейный турнир? При 11, а не 12 участниках? Это глупо и сломает всю систему. Значит, замена? А кто может рассчитывать на то, чтобы занять место российской команды в случае ее дисквалификации или не приезда?

Логичный ответ лежит на поверхности. Вспомним, что в сентябре-2016 в Минске, Риге и Осло состоялись три квалификационных турнира. Их победителями стали словенцы, немцы и норвежцы. Однако теперь кто-то из вторых команд должен, в случае отсутствия россиян, чудесным образом вернуть и осуществить олимпийскую мечту!

Самый справедливый вариант – дополнительный турнир для белорусов, латвийцев и французов. Но когда его проводить, если все может решиться в последний момент! Практичнее осчастливить лучшую из вторых команд квалификационных баталий. Так вот, белорусская сборная набрала 7 очков, латвийцы – 6, французы – 5.

А теперь вспомним, чем увенчалась в футболе экстренная замена на ЕВРО-92 сборной Югославии, против которой ввели санкции, на Данию. Соотечественники принца Гамлета стали в Швеции чемпионами…