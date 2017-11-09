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Гигантская волна сломала позвоночник британскому серферу

10.11.2017 09:22 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Британский серфер Эндрю Коттон, известный в спортивном мире как Котти, получил перелом позвоночника, пытаясь "убежать" от 15-метровой волны во время катания у побережья Португалии, сообщает The Sun.

Это произошло 8 ноября в каньоне Назаре во время показательных выступлений серфингистов. В этот день серферы праздновали возвращение на волны Гарретта Макнамары, известного тем, что в 2011 году он покорил волну высотой почти 24 метра.

На видео запечатлено, как Коттон пытался "сбежать" от огромной волны, но не успел: она накрыла и отбросила его в сторону.

"Я спрыгнул с доски, хотя я редко это делаю. Просто нажал кнопку выброса и подумал, что я должен уйти от этого. Тогда целый мир наполнился болью", — рассказал об инциденте пострадавший серфингист.

Коттона оперативно доставили в местную больницу, где у него обнаружили перелом 12 позвонков. Несмотря на произошедшее, спортсмен настроен оптимистично: он заявил, что постарается восстановиться как можно быстрее, чтобы продолжить заниматься серфингом.

 
 
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Непокоренная гигантская волна оставила на память серфингисту 12 сломанных позвонков. Как это произошло, смотрите на видео.

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