Гигантская волна сломала позвоночник британскому серферу

Британский серфер Эндрю Коттон, известный в спортивном мире как Котти, получил перелом позвоночника, пытаясь "убежать" от 15-метровой волны во время катания у побережья Португалии, сообщает The Sun .

Это произошло 8 ноября в каньоне Назаре во время показательных выступлений серфингистов. В этот день серферы праздновали возвращение на волны Гарретта Макнамары, известного тем, что в 2011 году он покорил волну высотой почти 24 метра.

На видео запечатлено, как Коттон пытался "сбежать" от огромной волны, но не успел: она накрыла и отбросила его в сторону.

"Я спрыгнул с доски, хотя я редко это делаю. Просто нажал кнопку выброса и подумал, что я должен уйти от этого. Тогда целый мир наполнился болью", — рассказал об инциденте пострадавший серфингист.

Коттона оперативно доставили в местную больницу, где у него обнаружили перелом 12 позвонков. Несмотря на произошедшее, спортсмен настроен оптимистично: он заявил, что постарается восстановиться как можно быстрее, чтобы продолжить заниматься серфингом.