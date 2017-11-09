Заседание коллегии оборонных ведомств РБ и РФ пройдет сегодня в Москве

МИНСК, 10 ноя — Sputnik. Результаты прошедших в сентябре стратегических учений "Запад — 2017" будут подведены в пятницу на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Беларуси, сообщили в Минобороны РФ.

В заседании коллегии примет участие делегация министерства обороны Беларуси во главе с министром Андреем Равковым.

"Коллегия также подведет итоги работы за прошедший год и уточнит задачи последующей совместной деятельности", — сказано в сообщении министерства.

В Минобороны подчеркнули, что особое внимание на заседании будет уделено анализу прошедших в сентябре стратегических белорусско-российских учений "Запад-2017".

Планируется, что в Москве будут приняты решения об укреплении обороноспособности двух стран, а также утвержден план сотрудничества двух министерств на 2018 год, сказали в ведомстве.

Совместные учения "Запад-2017" прошли с 14 по 20 сентября на шести полигонах в Беларуси и на трех полигонах в России. В них приняли участие около 12,7 тысячи военных, были задействованы около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивные системы залпового огня и минометы.