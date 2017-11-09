|
Заседание коллегии оборонных ведомств РБ и РФ пройдет сегодня в Москве
10.11.2017 09:34 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 ноя — Sputnik. Результаты прошедших в сентябре стратегических учений "Запад — 2017" будут подведены в пятницу на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Беларуси, сообщили в Минобороны РФ.
© Sputnik/ Виталий Аньков
В заседании коллегии примет участие делегация министерства обороны Беларуси во главе с министром Андреем Равковым.
"Коллегия также подведет итоги работы за прошедший год и уточнит задачи последующей совместной деятельности", — сказано в сообщении министерства.
В Минобороны подчеркнули, что особое внимание на заседании будет уделено анализу прошедших в сентябре стратегических белорусско-российских учений "Запад-2017".
Планируется, что в Москве будут приняты решения об укреплении обороноспособности двух стран, а также утвержден план сотрудничества двух министерств на 2018 год, сказали в ведомстве.
Совместные
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские и российские военные подведут итоги сотрудничества в уходящем году и наметят задачи на 2018 год.
|
Архив (Разное)
Комментарии