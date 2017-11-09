Ядерные отходы с БелАЭС, возможно, будут отправлять в Россию





Соглашение о строительстве БелАЭС предусматривает возможность отправки отработанного ядерного топлива (ОЯТ) в Россию. Об этом заявил заместитель министра энергетики Беларуси Михаил Михадюк.

"В межправительственном соглашении по сооружению БелАЭС, которое мы подписали еще в 2012 году, норма о том, что мы можем отправлять отработанное ядерное топливо на переработку (в Россию. - прим. БЕЛТА), предусмотрена", - сказал Михаил Михадюк. "То есть принципиально у нас соглашение подписано, уже рабочие документы в стадии разработки", - добавил он.

По словам замминистра, в проекте атомной станции предусмотрены технологии по переработке эксплуатационных ядерных отходов, которые определенное время будут храниться на станции. Кроме того, в соответствии со стратегией, утвержденной правительством, для этих целей будет строиться специальное сооружение, передает БЕЛТА .

"Оно и сегодня есть в республике, потому что у нас ядерные отходы не только от атомной станции - и медицина, и другие отрасли народного хозяйства имеют такие отходы, и в стране организовано их хранение", - пояснил он.

Михаил Михадюк также отметил, что дополнительное соглашение к генеральному контракту с уточнением сроков ввода БелАЭС уже подписано.

Белорусская АЭС строится по типовому российскому проекту АЭС-2006 нового поколения "3+" вблизи Островца (Гродненская область). Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2019 года, второй - в 2020-м.