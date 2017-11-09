ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ядерные отходы с БелАЭС, возможно, будут отправлять в Россию

10.11.2017 10:02 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Ядерные отходы с БелАЭС, возможно, будут отправлять в Россию

Соглашение о строительстве БелАЭС предусматривает возможность отправки отработанного ядерного топлива (ОЯТ) в Россию. Об этом заявил заместитель министра энергетики Беларуси Михаил Михадюк.

"В межправительственном соглашении по сооружению БелАЭС, которое мы подписали еще в 2012 году, норма о том, что мы можем отправлять отработанное ядерное топливо на переработку (в Россию. - прим. БЕЛТА), предусмотрена", - сказал Михаил Михадюк. "То есть принципиально у нас соглашение подписано, уже рабочие документы в стадии разработки", - добавил он.

По словам замминистра, в проекте атомной станции предусмотрены технологии по переработке эксплуатационных ядерных отходов, которые определенное время будут храниться на станции. Кроме того, в соответствии со стратегией, утвержденной правительством, для этих целей будет строиться специальное сооружение, передает  БЕЛТА

"Оно и сегодня есть в республике, потому что у нас ядерные отходы не только от атомной станции - и медицина, и другие отрасли народного хозяйства имеют такие отходы, и в стране организовано их хранение", - пояснил он.

Михаил Михадюк также отметил, что дополнительное соглашение к генеральному контракту с уточнением сроков ввода БелАЭС уже подписано.

Белорусская АЭС строится по типовому российскому проекту АЭС-2006 нового поколения "3+" вблизи Островца (Гродненская область). Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2019 года, второй - в 2020-м.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Соглашение о строительстве БелАЭС предусматривает возможность отправки отработанного ядерного топлива (ОЯТ) в Россию. Об этом заявил заместитель министра...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси с 1 декабря планируют повысить зарплаты некоторым медикам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика