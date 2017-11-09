Узел на золотой нити: 1025-летие Полоцкой епархии

Вот и пришло время осмыслить четвертьвековой путь Церкви, страны и народа на земле Белой Руси… 1025-летие образования Полоцкой епархии — именно так обозначен повод и содержание исторической вехи.

Честь и хвала Полоцкой епархии, областным и местным властям: программа торжеств достойна уважения и благодарности.

Но есть впечатление, что на общенациональном государственном и церковном уровне что-то пошло не так… Годовщина отмечается в подчеркнуто региональном масштабе. Нет общенационального и международного резонанса, словно и не было того, что произошло за четверть века.

А ведь за 25 лет, которые миновали с 1992 года по сей день, родилось, выросло и вступило в жизнь новое поколение. И вот какие события сопутствовали ему:

В 1992 году только что образованный Белорусский Экзархат Московского Патриархата и независимое белорусское государство вместе праздновали "1000-летие Полоцкой епархии и Православной церкви на Беларуси". По линии Церкви и диаспоры в торжествах принимали участие делегации из России, Украины, США, Канады, Финляндии, Германии Великобритании, Греции, Ливана, Австралии, Польши, Болгарии… Государство представляли его высшие руководители.

Родившиеся тогда были детьми глобальных преобразований, дерзновенных надежд и великих трудов.

"Когда мы будем смотреть на человечество как на единую семью, тогда легче станет переносить и преодолевать все разделения. Торжество в Беларуси по случаю 1000-летия Полоцкой епархии и Белорусской православной церкви — одно из свидетельств того, что это можно осуществить в нашей жизни", — сказал в те дни митрополит Филарет.



© Sputnik/ М. Юрченко Спасо-Евфросиньевский монастырь в Полоцке. На заднем плане - Спасская церковь XII века, в которой молилась сама Евфросинья Полоцкая.

Уровень восприятия этого миллениума был вселенским. Последовавшие события стали золотой нитью на канве развития национальной культуры и духовности. Судите сами:

— К 1997 году завершился пятилетний труд по воссозданию духовного символа Белорусской земли, Креста преподобной Евфросинии Полоцкой. Торжество Крестовоздвижения совершил Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.

— В 1998 году Полоцкому Спасо-Евфросиниевскому монастырю были переданы обретенные ранее вериги Преподобной.

— В 2007 году была освящена вновь созданная серебряная рака святой покровительницы Белой Руси. На праздновании присутствовал президент Беларуси А. Г. Лукашенко.

— В 2009 году для всеобщего поклонения в Подмосковье стала доступна Эфесская-Корсунская-Полоцкая-Торопецкая икона Божией Матери, подаренная игуменье Евфросинии Цареградским Патриархом, а в 2010 году ее старинный чудотворный список, который объединил белорусских коллекционеров, реставраторов и искусствоведов, был передан в дар Полоцкому монастырю в год 100-летия перенесения мощей преподобной матери нашей из Киева в Полоцк.

И наконец, фрески… Те самые фрески XII века, перед которыми молилась преподобная Евфросиния и ее современники, раскрыты для нас, сегодняшних, в самом старинном Беларуси храме — Спасской церкви Полоцкого монастыря. Работы начались в 1990-х годах и продолжаются по сей день.

Поколение родившихся в год 1000-летия Полоцкой епархии в прямом смысле освящалось великими духовными событиями в свой пятый день рождения, в шестилетнем возрасте, в восемь лет, в двенадцать… А когда наступил возраст сознательного выбора и осмысления своего "я", это поколение уже смогло встретиться глаза в глаза с ликами XII века, запечатленными на фресках храма, ставшего колыбелью белорусской национальной культуры и государственности.

Что же сегодня пошло не так?

Едва ли это недостаток средств: страна и Церковь за 25 лет стали богаче, чем в начале 90-х. Недостаток осмысления? Нет, за четверть столетия страна и Церковь стали умнее, чем во времена политических, социальных и экономических потрясений. Недостаток воли? Да, пожалуй. Но это точно не воля "коллективного бессознательного".