|
Умер Михаил Задорнов
Известный российский сатирик и писатель Михаил Задорнов умер в Москве на 70-м году жизни.
Об этом сообщают «Известия» и другие российские СМИ.
Об онкологическом заболевании Задорнова (опухоль головного мозга) стало известно в 2016 году, когда на сцене во время выступления с ним случился припадок, и его увезли в больницу.
После этого сатирик отменил все выступления и лечился при помощи химиотерапии.
Сообщается также, что летом 201 года Задорнов решил прекратить курс лечения, чтобы побыть в кругу родных, а процедуры назвал «бесполезными».
Михаил Задорнов - популярный сатирик, написал свыше 10 книг (пьесы, юморески, лирические и сатирические рассказы), выступал в различных юмористических передачах: «Аншлаг», «Смехопанорама» и других.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известный российский сатирик и писатель Михаил Задорнов умер в Москве на 70-м году жизни. Об этом сообщают «Известия» и другие российские СМИ.
|
Архив (Разное)
Комментарии