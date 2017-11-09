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Умер Михаил Задорнов

10.11.2017 10:51 — Разное | БДГ  
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Известный российский сатирик и писатель Михаил Задорнов умер в Москве на 70-м году жизни.

Об этом сообщают «Известия» и другие российские СМИ.

Об онкологическом заболевании Задорнова (опухоль головного мозга) стало известно в 2016 году, когда на сцене во время выступления с ним случился припадок, и его увезли в больницу.

После этого сатирик отменил все выступления и лечился при помощи химиотерапии.

Сообщается также, что летом 201 года Задорнов решил прекратить курс лечения, чтобы побыть в кругу родных, а процедуры назвал «бесполезными».

Михаил Задорнов - популярный сатирик, написал свыше 10 книг (пьесы, юморески, лирические и сатирические рассказы), выступал в различных юмористических передачах: «Аншлаг», «Смехопанорама» и других.

 
 
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Известный российский сатирик и писатель Михаил Задорнов умер в Москве на 70-м году жизни. Об этом сообщают «Известия» и другие российские СМИ.

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