Умер Михаил Задорнов

Известный российский сатирик и писатель Михаил Задорнов умер в Москве на 70-м году жизни.

Об этом сообщают «Известия» и другие российские СМИ.

Об онкологическом заболевании Задорнова (опухоль головного мозга) стало известно в 2016 году, когда на сцене во время выступления с ним случился припадок, и его увезли в больницу.

После этого сатирик отменил все выступления и лечился при помощи химиотерапии.

Сообщается также, что летом 201 года Задорнов решил прекратить курс лечения, чтобы побыть в кругу родных, а процедуры назвал «бесполезными».

Михаил Задорнов - популярный сатирик, написал свыше 10 книг (пьесы, юморески, лирические и сатирические рассказы), выступал в различных юмористических передачах: «Аншлаг», «Смехопанорама» и других.