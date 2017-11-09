ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гродно блогеры включили в свой мини-фильм сцену с реальным преступлением

10.11.2017 11:04 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

10 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно блогеры включили в свой мини-фильм сцену с реальным преступлением. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Трое молодых людей стали подозреваемыми в совершении кражи. Причем преступление блогеры сняли на видео.

"Парни решили снять фильм о своих похождениях. Картина началась с приобретения ими алкоголя, далее была поездка в автобусе. Молодые люди спрятались в салоне и таким образом проникли на территорию автопарка", - рассказали в пресс-службе УВД. Когда водитель ушел, молодые люди продолжили распивать спиртное в автобусе. Все снимали на видео и в какой-то момент решили включить в фильм еще один эпизод. Из маршрутного транспортного средства они вынесли три планшета и видеорегистратор. После этого вышли через проходную предприятия, где и "засветились" на камерах наблюдения.

Сотрудники милиции изучили запись, стали проводить соответствующие оперативно-разыскные мероприятия и ориентировали общественность на поимку именно этих людей. В одном из близлежащих гипермаркетов вся троица была задержана внимательными гражданами и передана милиционерам. Уголовное дело возбуждено по статье "Кража, совершенная группой лиц". Двоим его фигурантам по 18 лет, еще один старше на год.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 70
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
10 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно блогеры включили в свой мини-фильм сцену с реальным преступлением. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Добрушском районе женщина на Fiat насмерть сбила пешехода, который шел по центру дороги
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика