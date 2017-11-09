10 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно блогеры включили в свой мини-фильм сцену с реальным преступлением. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Трое молодых людей стали подозреваемыми в совершении кражи. Причем преступление блогеры сняли на видео.

"Парни решили снять фильм о своих похождениях. Картина началась с приобретения ими алкоголя, далее была поездка в автобусе. Молодые люди спрятались в салоне и таким образом проникли на территорию автопарка", - рассказали в пресс-службе УВД. Когда водитель ушел, молодые люди продолжили распивать спиртное в автобусе. Все снимали на видео и в какой-то момент решили включить в фильм еще один эпизод. Из маршрутного транспортного средства они вынесли три планшета и видеорегистратор. После этого вышли через проходную предприятия, где и "засветились" на камерах наблюдения.

Сотрудники милиции изучили запись, стали проводить соответствующие оперативно-разыскные мероприятия и ориентировали общественность на поимку именно этих людей. В одном из близлежащих гипермаркетов вся троица была задержана внимательными гражданами и передана милиционерам. Уголовное дело возбуждено по статье "Кража, совершенная группой лиц". Двоим его фигурантам по 18 лет, еще один старше на год.-0-