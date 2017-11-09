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Россиянин вез тещу в багажнике через белорусско-украинскую границу

10.11.2017 11:21 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Белорусские пограничники задержали в пункте пропуска "Веселовка" семью россиян, в их автомобиле в багажнике под ворохом одежды была обнаружена 60-летняя женщина, сообщили в ГПК.

"В ходе досмотра их автомобиля "Volkswagen" пограничный наряд совместно с сотрудниками таможни обнаружил "пассажира", который явно хотел остаться незамеченным. В багажнике, спрятавшись под ворохом верхней одежды, находилась гражданка Украины", — сообщили Sputnik в пятницу в Государственном пограничном комитете.

Было установлено, что женщина приходится матерью россиянке.

"У 60-летней женщины срок действия паспорта истек еще в марте 2015 года. Женщина пояснила, что о необходимости замены документа ее предупреждали российские пограничники еще при пересечении российско-белорусской границы", — рассказали собеседники агентства.

"Через границу все трое не пропущены. В отношении водителя и гражданки Украины начат административный процесс за покушение на незаконное пересечение государственной границы", — сказали в ГПК.

Женщина также будет привлечена к ответственности за нарушение правил пребывания на территории Беларуси, уточнили пограничники.

 
 
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Белорусские пограничники опубликовали видео, как нашли в багажнике автомобиля 60-летнюю женщину.

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