В нынешней ситуации за Сергея Долидовича, безусловно, все рады, отметил в беседе на радио Sputnik Беларусь пресс-секретарь Министерства спорта и туризма Владимир Нестерович, напомнив о том, что во время Олимпиады в Сочи знаменитый белорусский лыжник показал очень достойный результат — стал 5-м на марафонской дистанции в 50 км.



© Sputnik/ Евгений Биятов Допинговая бомба рванула

"Долидович — человек абсолютно заслуженный, и его вклад в развитие лыжных гонок и мирового спорта неоценим. Но что касается этой ситуации, мне кажется, для него это будет радость с грустью, потому что каждый спортсмен мечтает на самой Олимпиаде подняться на пьедестал почета", — сказал Нестерович.

С призовыми ситуация также весьма неоднозначная, поскольку в истории белорусского спорта таких прецедентов до сих пор не было, чтобы задним числом кому-то выдавали призовые, отметил собеседник.

"Пока мы не имеем никакого официального документа МОК, который поступил бы к нам о том, что медаль будет передана. Когда к нам придут официальные документы, медаль прибудет в Беларусь и ее получит Сергей Долдович, тогда, наверное, можно будет всерьез обращаться к этой теме", — сказал Нестерович.

Напомним, ранее сам Сергей Долидович заявлял о том, возвращается в большой спорт. На данный момент лыжник находится на сборах в Финляндии вместе с национальной командой и активно готовится к следующим Олимпийским играм.



© Фото: НОК Беларуси Белорусская федерация лыжных гонок: Сергей Долидович лукавит

"Сергей заявил, что он готов и функционально, и морально, и психологически. Сегодня так сложилось, в Беларуси из всех наших лыжников возрастной Долидович остается самым сильным. Молодые до его уровня пока, к сожалению, не дотягивают. Он хочет выступить на Олимпиаде, и если завоюет олимпийскую лицензию, он имеет полное право ехать выступать", — сказал Нестерович.

Как ранее сообщал Sputnik, в четверг, 9 ноября, комиссия МОК вынесла очередное решение в отношении российских спортсменов . Лыжники Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Евгений Шаповалов и Юлия Иванова были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил. Ранее виновными в применении допинга были признаны лыжники Александр Легков и Евгений Белов.

На Олимпиаде-2014 в Сочи Легков завоевал золото на дистанции 50 км, Вылегжанин — серебро. Белорус Сергей Долидович в лыжном марафоне занял пятое место. После того, как результаты Легкова и Вылегжанина были аннулирован, представитель Беларуси поднялся на две позиции вверх, "заработав" в итоге бронзовую медаль.

Полную версию беседы с пресс-секретарем Министерства спорта и туризма Владимиром Нестеровичем слушайте на радио Sputnik Беларусь.