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Умер сатирик Михаил Задорнов

10.11.2017 11:33 — Разное | Ежедневник  
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Умер сатирик Михаил Задорнов

фото: РИА Новости

В возрасте 69 лет умер писатель и юморист Михаил Задорнов. Он лечился от онкологического заболевания.

В 2016 году у Михаила Задорнова диагностировали рак головного мозга. Сам юморист предпочитал не комментировать свое самочувствие и не общался с прессой на эту тему, пишет РБК.

«Я убежден в том, что состояние больного — это его личное дело, и оно не должно становиться предметом обсуждения в прессе», — написал он спустя год, 10 октября, на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он рассказал, что проходил лечение в Германии и назвал его успешным. «Я продолжаю традиционное лечение и очень благодарен врачам московской клиники, в которой сейчас нахожусь. Они делают все возможное и невозможное, чтобы я скорее выздоровел», — добавил Задорнов.

Известно, что Задорнов проходил лечение в немецкой клинике, где ему провели биопсию головного мозга. Восстановительные процедуры он проходил в Латвии. Летом 2017 года стало известно, что писатель и сатирик отказался продолжать лечение онкологического заболевания. Друг Михаила Задорнова рассказал, что тот предпочел изнурительной терапии пребывание в кругу родных.

Задорнов родился в 1948 году в Юрмале, в 1974 году окончил Московский авиационный институт по специальности инженер-механик.

В 1970-х и 1980-х годах был худруком студенческого агиттеатра МАИ «Россия», в середине 1980-х годов был заведующим отделом сатиры и юмора в журнале «Юность». Выступал как сатирик на телевидении с 1982 года, он дебютировал с монологом «Письмо студента домой». Задорнов писал сатирические рассказы и очерки, пьесы и юморески, а также юмористические тексты для других артистов.

 
 
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В возрасте 69 лет умер писатель и юморист Михаил Задорнов. Он лечился от онкологического заболевания.

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