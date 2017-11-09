Высокорентабельные организации перечислят часть прибыли в фонд нацразвития Беларуси

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Правительство Беларуси определило высокорентабельные предприятия, которые в 2017 году должны перечислить часть прибыли за первое полугодие в государственный целевой бюджетный фонд национального развития.

Данное решение содержится в постановлении Совмина N828.

В списке организаций РУПП "Гранит", РУП "Блаэронавигация", РУПП "Белмедпрепараты", ОАО "Мозырьсоль", ОАО "Гомельтранснефть Дружба", ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" и другие, сообщает Национальный центр правовой информации .

Общая сумма выплат в фонд – около 10 млн рублей. Средства в фонд должны быть перечислены равными долями в ноябре и декабре не позднее 25-го числа, а контролировать перечисление будут госорганы, в чьем подчинении находятся эти предприятия.

Документ вступил в силу после его официального опубликования 10 ноября.