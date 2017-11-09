ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Высокорентабельные организации перечислят часть прибыли в фонд нацразвития Беларуси

10.11.2017 11:27 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Высокорентабельные организации перечислят часть прибыли в фонд нацразвития Беларуси

фото: belrynok.by

Правительство Беларуси определило высокорентабельные предприятия, которые в 2017 году должны перечислить часть прибыли за первое полугодие в государственный целевой бюджетный фонд национального развития.

Данное решение содержится в постановлении Совмина N828.

В списке организаций РУПП "Гранит", РУП "Блаэронавигация", РУПП "Белмедпрепараты", ОАО "Мозырьсоль", ОАО "Гомельтранснефть Дружба", ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" и другие, сообщает Национальный центр правовой информации .

Общая сумма выплат в фонд – около 10 млн рублей. Средства в фонд должны быть перечислены равными долями в ноябре и декабре не позднее 25-го числа, а контролировать перечисление будут госорганы, в чьем подчинении находятся эти предприятия.

Документ вступил в силу после его официального опубликования 10 ноября.

 
 
Ссылка на источник 12
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правительство Беларуси определило высокорентабельные предприятия, которые в 2017 году должны перечислить часть прибыли за первое полугодие в государственный...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Россиянин вез тещу в багажнике через белорусско-украинскую границу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика