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В двух ДТП за сутки в Минске пострадали два ребенка
Женщина за рулем автомобиля Honda совершила наезд на 13-летнего школьника 9 ноября вечером, еще один мальчик попал под колеса автобуса утром 10 ноября.
Первое происшествие случилось на ул.Столетова возле дома №42/2. В 18:20 в Минске вечером на 13-летнего мальчика, переходящего дорогу на красный свет, наехала Honda, за рулем которой была 42-летняя женщина. Ребенок получил травмы и был доставлен в больницу.
В УГАИ ГУВД Мингорисполкома сообщают также о ДТП, произошедшем на ул.Я.Коласа, где 12-летний мальчик переходил дорогу в неположенном месте и попал под автобус. Водитель экстренно затормозил, но все же произошло столкновение, ребенок с травмами доставлен в больницу, передает
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Женщина за рулем автомобиля Honda совершила наезд на 13-летнего школьника 9 ноября вечером, еще один мальчик попал под колеса автобуса утром 10 ноября.
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