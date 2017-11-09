В двух ДТП за сутки в Минске пострадали два ребенка

Женщина за рулем автомобиля Honda совершила наезд на 13-летнего школьника 9 ноября вечером, еще один мальчик попал под колеса автобуса утром 10 ноября.

Первое происшествие случилось на ул.Столетова возле дома №42/2. В 18:20 в Минске вечером на 13-летнего мальчика, переходящего дорогу на красный свет, наехала Honda, за рулем которой была 42-летняя женщина. Ребенок получил травмы и был доставлен в больницу.