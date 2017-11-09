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Украина строит хранилище отработанного ядерного топлива у белорусской границы

10.11.2017 12:06 — Разное | Ежедневник  
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Украина строит хранилище отработанного ядерного топлива у белорусской границы

фото: Укринформ

Украина начала строительство возле границы с Беларусью Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива.

Объект находится в нескольких километрах от города Припять, в Чернобыльской зоне отчуждения. В церемонии принял участие вице-премьер Владимир Кистион, сообщается на правительственном портале Украины.

Он отметил, что Украина, благодаря запуску в 2020 году хранилища, станет энергонезависимой в вопросах обращения с отработавшим ядерным топливом.

Кистион добавил, что строительство Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива - событие, к которому страна шла долгих десять лет. «На сегодняшний день в экономике Украиныстроительство Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива вместе спроектом диверсификации свежего ядерного топлива является одним из форпостов так называемой гибридной войны», - добавил вице-премьер. 

Отметим, что от места, где украинцами строится Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива, до границы с Беларусью 15 километров.

 
 
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Украина начала строительство возле границы с Беларусью Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива.

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