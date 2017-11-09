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Украина строит хранилище отработанного ядерного топлива у белорусской границы
10.11.2017 12:06 — Разное | Ежедневник
фото: Укринформ
Украина начала строительство возле границы с Беларусью Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива.
Объект находится в нескольких километрах от города Припять, в Чернобыльской зоне отчуждения. В церемонии принял участие вице-премьер Владимир Кистион, сообщается на правительственном портале Украины.
Он отметил, что Украина, благодаря запуску в 2020 году хранилища, станет энергонезависимой в вопросах обращения с отработавшим ядерным топливом.
Кистион добавил, что строительство Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива - событие, к которому страна шла долгих десять лет. «На сегодняшний день в экономике Украиныстроительство Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива вместе спроектом диверсификации свежего ядерного топлива является одним из форпостов так называемой гибридной войны», - добавил вице-премьер.
Отметим, что от места, где украинцами строится Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива, до границы с Беларусью 15 километров.
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Украина начала строительство возле границы с Беларусью Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива.
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