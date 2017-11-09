Планы на выходные: кофе, музыка, кино и немецкие импрессионисты

Какие-то из подобранных событий можно посетить и после выходных, но ради некоторых придется выбраться из дому именно сейчас. Куда сходить в Минске 11-12 ноября — в регулярном обзоре Sputnik.

"Эрнст Барлах – Кетэ Кольвиц" – выставка в Национальном художественном музее

Впервые в Беларуси выставляют больше двухсот работ знаменитых немецких импрессионистов от скульптуры и графики. В Минск скульптуры и графика приехали из Гамбурга. В них можно найти основные этапы пути обоих художников — с 1890 по 1945 годы. Критики утверждают, что оба импрессиониста вопреки всему всегда выступали в защиту человека, человек стал лейтмотивом творчества обоих художников. Людские заботы и волнения, надежды и мечты – в скульптурах на выставке запечатлено столько человеческих чувств в разные периоды жизни, что уйдете вы оттуда не только интеллектуально, но и наверняка эмоционально наполненными.



© Sputnik / Виктор Толочко Художественный музей Беларуси

Mujuice в баре на Октябрьской

Поклонники электронной музыки и техно собираются в эти выходные слушать Mujuice. Правда, петь он не будет, зато сыграет много сетов. Приходить предлагают к 23 часам. Российский исполнитель электронной музыки уже бывал в Минске. Многие любят его именно за песни, сам музыкант говорил, что вырос на англоязычной музыке. Но у него есть немало треков с русским языком, Муджус признавался, что ему хотелось бы, чтобы у русскоязычной аудитории были песни, которые хочется цитировать.

Где: ул. Октябрьская, 16.

Выпей кофе и помоги котику

Если больше чем на кофе вы в эти выходные не готовы, то в кофейне Surf Coffee устраивают благотворительную акцию. Заработанные от продажи нескольких видов напитков деньги передают в приют для животных.



© Фото: pexels.com Вырученные от продажи кофе деньги передадут в приют для животных

А тем, кто решился выбраться из дому ради горячего напитка, предложат остаться и послушать музыку – здесь устроят небольшой концерт. Акция проходит с 13 до 22 часов.

Где: ул. Кирова, 11.

"Аритмия" в широком прокате

Во время кинофестиваля "Лістапад" билетов на российскую картину режиссера Бориса Хлебникова хватило не всем. В эти выходные начнется недолгая прокатная история фильма, посмотреть "Аритмию" в кино можно будет до среды.

Если вам хочется хорошего русского кино, и особенно – про любовь, но вы не согласны на дешевые мелодрамы, идите на "Аритмию". История о враче скорой помощи, который пытается спасти своих пациентов и ищет возможности спасти еще и собственный брак, даже скептикам может участить пульс.

"Убийство в "Восточном экспрессе": испугаться и купить поп-корн

Фильмы кинофестиваля "Лістапад" к поп-корну не располагали, другое дело – детектив "Убийство в "Восточном экспрессе" с Джонни Деппом в одной из ролей. Картина рассказывает о тринадцати случайных пассажиров поезда, кто-то из них связан с убийством, и задача детектива – выяснить имя преступника. Фильм обещает быть красивым и увлекательным, так что выбирайтесь в кино.