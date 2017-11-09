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Ученые: в Беларуси незаконно убивают до 94 тысяч птиц ежегодно

10.11.2017 13:06 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 ноя — Sputnik. Ежегодно в Беларуси нелегально уничтожают от 35 до 94 тысяч птиц, сообщили в пятницу в общественном объединении "Ахова птушак Бацькаўшчыны".

Ученые: в Беларуси незаконно убивают до 94 тысяч птиц ежегодно
CC BY-SA 2.0 / xulescu_g / Carduelis carduelis
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Международная сеть природоохранных организаций BirdLife International составила очередной отчет о нелегальном уничтожении птиц. Подсчеты экспертов шокируют: только в странах Средиземноморья ежегодно незаконно убивают около 25 миллионов птиц.

Страдают птицы и в Беларуси. Так, ученые и природоохранники оценивают нелегальное уничтожение пернатых в республике в размере 35700-94300 особей ежегодно. Чаще всего жертвами становятся скворцы в садах, а также городские и деревенские ласточки.

Также в Беларуси нелегально убивают больших белых цаплей и чаек-хохотуний.

В мире чаще всего жертвами истребления становятся гусеобразные и воробьиные. Например, только в Азербайджане ежегодно незаконно уничтожают до 900 тысяч водоплавающих птиц. Кроме этого, по подсчетам специалистов, из 52 видов хищных птиц под угрозой находится 51 вид.

В целом исследование касалось ситуации в странах Европы. Подобные работы публикуются ежегодно. По словам зоозащитников, благодаря их работе и подобным отчетам в последние годы удалось снизить число уничтожаемых птиц в таких странах, как Кипр и Италия.

Исследование касалось только незаконного уничтожения. Разрешенная охота или уничтожение пернатых по ветеринарным показателям в эту категорию не входят.

 
Теги: Минск
 
 
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Больше всего от нелегального уничтожения страдают скворцы и деревенские ласточки.

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