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Лукашенко волнуется за финансовое оздоровление сельхозпредприятий

10.11.2017 12:53 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко волнуется за финансовое оздоровление сельхозпредприятий

фото: partnery.by

Результатом работы по оздоровлению отстающих сельскохозяйственных организаций должен стать их выход на рентабельное производство, считает глава государства.

Александр Лукашенко, заслушивая сегодня доклад о реализации норм указа №253 "О мерах по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций", поинтересовался его реализацией.

"Какой результат от этого указа, а главное - снизилось ли количество неплатежеспособных хозяйств, повысилась ли эффективность сельхозпроизводства?" - спросил глава государства.

Напомним, что указ №253 определил перечни организаций, которые должны были пройти через процедуры досудебного оздоровления и банкротства. В нем были прописаны такие прогрессивные меры, как передача сельхозпредприятий в доверительное управление, аренду, предусматривалась возможность отдать часть госпакета сельскохозяйственных ОАО наиболее эффективному собственнику.

Так, правительство предлагает внести в данный указ ряд изменений для более эффективной реализации документа. "Что было не учтено и без каких норм этот указ не может работать в соответствии с вашими пожеланиями и выходом сельхозорганизаций на прибыльную работу? Хотелось бы знать, что дадут изменения в этот указ для сельского хозяйства, достаточно ли вносимых изменений для стабильной работы сельхозорганизаций?" - поинтересовался Александр Лукашенко.

Он напомнил об ответственности за разработку подобных документов как членов правительства, так и специалистов. "Частые изменения никогда не были на пользу тем, кто занимается особенно материальным производством - реальному сектору экономику", - обратил внимание президент.

Отдельно на совещании Александр лукашенко остановился на вопросах завершения уборочной кампании, отметив, что, по заверениям должностных лиц правительства и Минсельхозпрода, она должна была завершиться к 7 ноября.

"Что на сегодняшний день? Хотел бы услышать ответ на этот вопрос. Упаси бог, если я вместо информации получу дезинформацию. Я имею в виду ту информацию, которую мне недавно представил Комитет госконтроля, по которой или министры не владеют обстановкой в сельском хозяйстве, или преднамеренно вместе с губернаторами фальсифицируют ход и итоги уборочной кампании", - предупредил Александр Лукашенко.

 
 
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Результатом работы по оздоровлению отстающих сельскохозяйственных организаций должен стать их выход на рентабельное производство, считает глава государства.

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