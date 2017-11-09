Пострадавший при обрушении здания в Могилеве мальчик по-прежнему в крайне тяжелом состоянии

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10 ноября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Врачи Могилевской областной детской больницы продолжают бороться за жизнь мальчика, который пострадал при обрушении перекрытия недостроенного здания в областном центре, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Состояние ребенка остается по-прежнему крайне тяжелым. Он находится без сознания в состоянии постреанимационной болезни (состояние организма после перенесенной клинической смерти). Медиками предпринимаются все необходимые мероприятия, чтобы спасти мальчика", - рассказал корреспонденту БЕЛТА главный врач Могилевской областной детской больницы Игорь Каско.

УСК по Могилевской области продолжает расследование уголовного дела по факту причинения смерти по неосторожности малолетнему в результате обрушения перекрытия на незавершенном объекте. Дополнительно возбуждено еще одно уголовное дело по факту служебной халатности - ст.428 УК Беларуси. Дело возбуждено в отношении должностных лиц управления архитектуры и градостроительства и иных структурных подразделений Могилевского горисполкома в связи с невыполнением требований законодательства, которые регламентируют порядок сноса самовольно возведенных капитальных строений, что впоследствии повлекло по неосторожности смерть ребенка и иные тяжкие последствия.

Следователи изъяли документацию по поводу выделения земельного участка, проектирования строительства и иные документы в Могилевском агентстве по госрегистрации и земельному кадастру и в Могилевском горисполкоме, сейчас идет ее анализ. С учетом полученной информации проводятся допросы. Также назначена строительно-техническая экспертиза, производство которой поручено специалистам Госкомитета судебных экспертиз.

В ходе расследования установлено, что Комитет государственного контроля Могилевской области еще в 2010 году провел проверку и вынес предписание о сносе незаконно построенных объектов по ул. Загородное шоссе, д.31. На основании проверки были привлечены к дисциплинарной ответственности должностные лица Могилевского горисполкома, которые не обеспечили должный контроль за соблюдением земельного и градостроительного законодательства. Предположительно, строительство велось некачественно - подручными средствами. Данный факт рассматривается в качестве одной из возможных причин обрушения.

Ранее по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления был задержан житель Могилева, который в 2008-2010 годах на указанном земельном участке без соответствующего разрешения стал самовольно строить дом. Он был освобожден по истечении срока задержания в связи с отсутствием оснований для применения к нему меры пресечения в виде заключения под стражу. Мужчина остается в статусе подозреваемого, в его отношении применена мера процессуального принуждения - обязательство о явке.

Расследование ранее возбужденного уголовного дела по ст.144 УК Беларусь (причинение смерти по неосторожности) продолжается.

Как сообщалось, днем 1 ноября в Могилеве под рухнувшей плитой в строящемся здании оказались зажаты двое мальчиков. Прибывшие спасатели извлекли двух детей. После реанимационных мероприятий медики констатировали смерть старшего мальчика, младший ребенок был доставлен в реанимацию.-0-