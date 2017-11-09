Стресс-тесты БелАЭС не доказывают ее безопасность, считают в Литве

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Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что стресс-тесты Белорусской АЭС, результаты которых на днях огласил Госатомнадзор Беларуси, не доказывают безопасность станции.

Литовский чиновник выступил с таким заявлением после того, как Беларусь передала отчет с результатами стресс-тестов в Еврокомиссию.

В этом документе говорится, что строящаяся в Островце атомная электростанция устойчива к внешним факторам риска (стихийным бедствиям, сбоям в электроснабжении и т.п.). Эксперты установили, что она соответствует высшим международным стандартам безопасности, принятым после аварии на Фукусиме в 2011 году, передает DELFI.



Линас Линкявичюс пообещал, что информация о результатах стресс-тестов на БелАЭС будет тщательно рассматриваться литовской Госинспекцией по безопасности атомной энергетики. Литовское правительство утверждает, что стресс-тесты не решают существенных проблем станции, поскольку они были проведены не в полном объеме и не по методологии Евросоюза.



«К сожалению, не в первый раз наши соседи пытаются из каких-то поверхностных фактиков сделать обобщающие выводы, чтобы легализовать этот объект, который на самом деле легализировать практически невозможно», - заявил глава МИД Литвы.



Власти Литвы являются основным критиком БелАЭС - они собираются блокировать импорт электроэнергии из Островца, чтобы осложнить строительство станции. Они призывают остановить возведение станции и привлечь международных экспертов к проверке ее проекта.