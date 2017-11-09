Лукашенко: частые изменения реальному сектору экономики не на пользу

Результатом работы по оздоровлению отстающих сельскохозяйственных организаций должен стать их выход на рентабельное производство. Этого потребовал Президент Беларуси Александра Лукашенко, заслушивая доклад

В ходе доклада о реализации указа №253 "О мерах по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций" глава государства подчеркнул, что результатом должна стать их прибыль и рентабельность.



© Sputnik/ Виталий Аньков Лукашенко потребовал завершить уборку урожая к 7 ноября

"Цены, как меня информировали по ходу уборки, сейчас приличные на сельхозпродукцию, на товары и продукты, которые мы производим, что позволяет нам держать рентабельность продаж по всем товарам и продуктам от 15-ти, а по картофелю и другим продуктам до 80-ти процентов", — сказал Лукашенко.

Президент Беларуси поинтересовался, как указ №253 выполняется на местах, какой результат это реализации документа, и главное, снизилось ли количество неплатежеспособных хозяйств, и повысилась ли эффективность сельхозпроизводства.

По словам Лукашенко, основным поводом для нынешнего совещания стали предлагаемые изменения и дополнения в этот указ, которые учтены ранее для выхода сельхозорганизаций на прибыльную работу.

"Еще раз напомню об ответственности за разработку подобных документов, равно как и об ответственности специалистов. Частые изменения никогда не были на пользу тем, кто занимается материальным производством, реальному сектору экономики", — резюмировал Лукашенко.

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