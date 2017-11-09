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Лукашенко: частые изменения реальному сектору экономики не на пользу
10.11.2017 13:50 — Разное | Sputnik Беларусь
Результатом работы по оздоровлению отстающих сельскохозяйственных организаций должен стать их выход на рентабельное производство. Этого потребовал Президент Беларуси Александра Лукашенко, заслушивая доклад
В ходе доклада о реализации указа №253 "О мерах по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций" глава государства подчеркнул, что результатом должна стать их прибыль и рентабельность.
© Sputnik/ Виталий Аньков
"Цены, как меня информировали по ходу уборки, сейчас приличные на сельхозпродукцию, на товары и продукты, которые мы производим, что позволяет нам держать рентабельность продаж по всем товарам и продуктам от 15-ти, а по картофелю и другим продуктам до 80-ти процентов", — сказал Лукашенко.
Президент Беларуси поинтересовался, как указ №253 выполняется на местах, какой результат это реализации документа, и главное, снизилось ли количество неплатежеспособных хозяйств, и повысилась ли эффективность сельхозпроизводства.
По словам Лукашенко, основным поводом для нынешнего совещания стали предлагаемые изменения и дополнения в этот указ, которые учтены ранее для выхода сельхозорганизаций на прибыльную работу.
"Еще раз напомню об ответственности за разработку подобных документов, равно как и об ответственности специалистов. Частые изменения никогда не были на пользу тем, кто занимается материальным производством, реальному сектору экономики", — резюмировал Лукашенко.
Комментарий президента Беларуси Александра Лукашенко слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад о том, как реализуется на местах указ "О финансовом оздоровлении сельхозорганизаций" и какие нововведения...
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