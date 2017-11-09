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Трамп в Китае: наряды первой леди и радушный Си Цзиньпин
10.11.2017 13:39 — Разное | Sputnik Беларусь
Первый официальный трехдневный визит президента США Дональда Трампа в Китай начался в среду. Председатель КНР Си Цзиньпин с супругой Пэн Лиюань встретили прибывшего в Китай Дональда Трампа с супругой Меланьей в Запретном городе.
Лидеры двух стран с супругами провели неформальную беседу за чаем в одном из залов Запретного города. Трамп похвастал перед Си Цзиньпином своей внучкой Арабеллой Кушнер, которая изучает китайский язык, и показал видео, на котором она поет китайскую песенку.
На следующий день визита правительство Китая провело у восточных ворот Дома народных собраний церемонию в честь их приезда. Первая леди США появилась на публике в платье в пол с вышивкой и флористическим узором от Dolce & Gabbana и, как сообщили все мировые СМИ, "затмила" супругу президента Китая Пэн Лиюань, которая считается иконой стиля в стране, предпочла более сдержанный наряд темного цвета.
В китайских СМИ визит Трампа называют "государственный визит плюс". Торжественная встреча транслировалась в прямом эфире на государственном телевидении Китая, что говорит и важности события.
Наиболее впечатляющими результаты трехдневного визита в Китай делегации из США во главе с Трампом оказались для представителей бизнеса, в присутствии глав двух государств были подписаны крупнейшие сделки в сфере энергетики, сельского хозяйства, поставок самолетов и автомобилей, общая сумма которых превысила 253 миллиарда долларов.
Мелания Трамп посетила зоопарк в Пекине, а также побывала на Великой китайской стене.
Из Китая Дональд Трамп отправился во Въетнам на саммите АТЭС, где, возможно, встретится с президентом России Владимиром Путиным.
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Смотрите в фотоленте Sputnik кадры первого официального визита президента США Дональда Трампа в Пекин.
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