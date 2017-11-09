ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Трамп в Китае: наряды первой леди и радушный Си Цзиньпин

10.11.2017 13:39 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Первый официальный трехдневный визит президента США Дональда Трампа в Китай начался в среду. Председатель КНР Си Цзиньпин с супругой Пэн Лиюань встретили прибывшего в Китай Дональда Трампа с супругой Меланьей в Запретном городе.

Лидеры двух стран с супругами провели неформальную беседу за чаем в одном из залов Запретного города. Трамп похвастал перед Си Цзиньпином своей внучкой Арабеллой Кушнер, которая изучает китайский язык, и показал видео, на котором она поет китайскую песенку.

На следующий день визита правительство Китая провело у восточных ворот Дома народных собраний церемонию в честь их приезда. Первая леди США появилась на публике в платье в пол с вышивкой и флористическим узором от Dolce & Gabbana и, как сообщили все мировые СМИ, "затмила" супругу президента Китая Пэн Лиюань, которая считается иконой стиля в стране, предпочла более сдержанный наряд темного цвета.

В китайских СМИ визит Трампа называют "государственный визит плюс". Торжественная встреча транслировалась в прямом эфире на государственном телевидении Китая, что говорит и важности события.

Наиболее впечатляющими результаты трехдневного визита в Китай делегации из США во главе с Трампом оказались для представителей бизнеса, в присутствии глав двух государств были подписаны крупнейшие сделки в сфере энергетики, сельского хозяйства, поставок самолетов и автомобилей, общая сумма которых превысила 253 миллиарда долларов.

Мелания Трамп посетила зоопарк в Пекине, а также побывала на Великой китайской стене.

Из Китая Дональд Трамп отправился во Въетнам на саммите АТЭС, где, возможно, встретится с президентом России Владимиром Путиным.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Смотрите в фотоленте Sputnik кадры первого официального визита президента США Дональда Трампа в Пекин.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Почему никому не нужны старые здания Минщины - даже за одну базовую
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика