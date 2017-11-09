Белорусские лекарства стали дешевле на 1%

Медпрепараты, изготовленные в Беларуси, подешевели в нынешнего году на 1%.

Об этом заявил журналистам генеральный директор холдинга «Белфармпром» Валерий Шевчук, передает БЕЛТА .

Он сообщил о снижении индекса потребительских цен до 99%, что означает, что в 2017 году медпрепараты белорусского производства подешевели на 1% по сравнению с 2016-м.

Шевчук заверил, что в холдинге прилагают все усилия для того, чтобы лекарства не дорожали. По его словам, отечественные медпрепараты стоят в 1,5-2 раза дешевле аналогичных импортных. В то же время, глава холдинга отметил, что хорошие, качественные лекарства не могут быть очень дешевыми.