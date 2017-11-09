ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Видеофакт: кабанчики перебегают в Беларусь через литовскую границу

10.11.2017 14:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Большая семья кабанов в количестве 14 голов решила перебраться на ПМЖ в Беларусь. Как отметили в службе охраны госграниц Литвы, "таких нарушителей они не задерживают".

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Момент перехода через границу семьи кабанов в Беларусь запечатлела на видео служба охраны госграницы Литвы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко: частые изменения реальному сектору экономики не на пользу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика