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Видеофакт: кабанчики перебегают в Беларусь через литовскую границу
10.11.2017 14:00 — Разное | Sputnik Беларусь
Большая семья кабанов в количестве 14 голов решила перебраться на ПМЖ в Беларусь. Как отметили в службе охраны госграниц Литвы, "таких нарушителей они не задерживают".
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Момент перехода через границу семьи кабанов в Беларусь запечатлела на видео служба охраны госграницы Литвы.
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