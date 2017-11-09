Рейтинг: доходы населения Беларуси – одни из самых низких в Европе





Немецкая исследовательская компания GfK опубликовала данные рейтинга Purchasing Power Europe 2017, в котором страны ранжируются по располагаемым доходам населения.

То есть деньгам, которые остаются на руках после вычета всех налогов и сборов и которые можно пустить на покупки товаров и услуг либо на сбережения.

Как отметили исследователи, чистый среднедушевой доход граждан всех 42 государств, вошедших в перечень, очень сильно различается. В тройку самых обеспеченных вошли жители Лихтенштейна, Швейцарии и Исландии, а самых необеспеченных – Беларуси, Молдовы и Украины, пишет myfin.by , ссылаясь на gfk.com .

К сожалению, открытых численных данных по Беларуси GfK в своем пресс-релизе не предоставила. Тем не менее, сравнивая полярности, составители рейтинга отметили, что доходы жителей Украины равны 1/66 таковых жителей Лихтенштейна.

Согласно исследованию, население всех 42 стран в совокупности получит в 2017 году чистый доход в 9,4 трлн евро. В среднем на одного человека, таким образом, придется 13 937 евро. Показатель выше среднего значения – у 17 государств, ниже – у 25.

Также GfK подготовила «тепловую» карту обеспеченности в Европе, созданную на основе рейтинга. «Холодным» синим цветом на ней обозначены регионы с самыми низкими располагаемыми доходами, «теплым» красным – с самыми высокими.