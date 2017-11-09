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Немец решил отдать "заряженный" Mercedes России вместо уплаты штрафа
10.11.2017 15:00 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 ноя — Sputnik. Гражданин Германии вместо того, чтобы платить штраф за уклонение от уплаты таможенных платежей за свой Mercedes-Benz ML 55AMG, решил отдать свое авто в пользу государства, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
© Фото: Брестская таможня
По информации ведомства, мужчина ввез в Россию из Финляндии свой "Мерседес" для личного пользования, однако не вывез его назад в установленные сроки. По факту уклонения от таможенных платежей на сумму около 40 тысяч долларов в отношении гражданина Германии было возбуждено уголовное дело.
Выборгский городской суд Ленинградской области также назначил автовладельцу штраф в размере порядка 1200 долларов. Таким образом мужчина должен был заплатить в общей сложности более 41 тысячи долларов.
Однако в связи с необходимостью выплаты таможенных платежей осужденный решил отказаться от автомобиля в доход государства.
AMG-версии автомобилей Mercedes отличаются более высокой мощностью двигателей, переработанной ходовой частью и улучшенным салоном, что соответственно увеличивают их цену иногда больше чем в два раза.
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Всего он должен был заплатить государству с учетом таможенных платежей более 41 тысячи долларов.
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