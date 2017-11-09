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В Польше власти решили призвать население страны массово рожать детей
10.11.2017 15:21 — Разное | Ежедневник
фото: smartnews.ru
Министерство здравоохранения Польши решило призвать население страны к увеличению рождаемости и выпустило учебный видеоролик с кроликами в главной роли.
Проблему рождаемости, по мнению министерства, можно решить, если брать пример с кроликов, а именно — расслабляться, есть здоровую пищу, чаще заниматься физическими упражнениями и не забывать о размножении.
Министерство здравоохранения Польши решило призвать население страны к увеличению рождаемости и выпустило учебный видеоролик с кроликами в главной роли, сообщает The Times.
В 30-секундном видео, опубликованном на YouTube, министерство решило воздержаться от демонстрации "технической стороны размножения" и вместо этого показало более дюжины кроликов, с удовольствием жующих салат и морковь.
Согласно статистике Всемирного банка, коэффициент рождаемости в Польше упал: если в 1960 году этот коэффициент составлял три рождения на одну женщину, то в 2015 году он составил около 1,3 рождений. В прошлом году, как отмечает английское издание, число смертей превысило число новорождённых.
Решение проблемы, согласно польской национальной программе по здравоохранению, кроется в расслаблении, здоровой пище и физических упражнениях. Иными словами — нужно делать то же самое, что и кролики, а также не забывать размножаться, пишет
По-видимому, предполагает The Times, именно это сообщение и хотело донести Министерство здравоохранения Польши при помощи видеоролика, в котором актёр даёт следующий совет: "Если вы хотите стать родителем, берите пример с кроликов".
Профессор лингвистики Ежи Бральчик назвал видеоролик "неудачной идеей", поскольку языковые коннотации кроликов и их плодовитости негативны.
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Министерство здравоохранения Польши решило призвать население страны к увеличению рождаемости и выпустило учебный видеоролик с кроликами в главной роли.
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