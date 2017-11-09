Итоги Октябрьской революции не имеют однозначной трактовки

Ученые историки и политики обсудили итоги революционного 1917 года. В ходе дискуссии эксперты представили различные оценки событий столетней давности.

Великая Русская революция

По мнению писателя Петра Романова Февральская революция, Октябрьская революция и последовавшая за ней Гражданская война представляют собой этапы одного процесса.

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Минске восстановили революционную обстановку 1917 года" title="В Минске восстановили революционную обстановку 1917 года" class=""> © Sputnik/ Станислав Андросик, Сергей Пушкин Видеофакт: революционную обстановку 1917 года восстановили в Минске

Петр Романов уверен, что все действующие лица Великой Русской революции исходили из того, что они стоят на верных и правильных позициях.

Писатель рассказал, что в рамках большого проекта, посвященного революции, попытался создать психологические портреты исторических личностей.

"Революционера Дзержинского, Колчака и даже батьку Махно объединяло то, что они в своей деятельности исходили из своей правоты", — сказал Романов.

Борьба за мир

"В Казахстане население тепло и сердечно отметило праздник – 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции", — заявил депутат Мажилиса Владислав Косарев.

По словам казахстанского политика, Октябрьская революция – это достижение всего человечества. В Казахстане чтут наследие революции.

В стране закрыли ядерный полигон. Также республика вошла в клуб безъядерных держав.



© Sputnik/ Станислав Андросик / Александр Шурмелев Видеофакт: реквием по Ленину представили в Минске

"Казахстан борется за мир. Страна сохраняет традиции по укреплению дружбы народов", — подчеркнул Косарев.

По его словам, однополярный мир не стал единым. США пытаются удержать мировое господство, диктуют свою волю другим странам и развязывают войны по всему миру.

Социалистическая цивилизация

В свою очередь первый секретарь ЦК Компартии Кыргызстана Клара Ажыбекова заявила, что в мире возникла Социалистическая цивилизация в результате Октябрьской революции.

"Социалистическая цивилизация лучше капитализма или феодализма. Это лучшая формация в мире", — заявила первый секретарь ЦК Компартии.

По ее словам, каждый гражданин СССР имел право на бесплатную медицину, образование и жилье. Преимущества социализма налицо.

"Октябрьская революция оказала несомненно великое влияние на весь мир", — добавила Ажыбекова.

Отказ от идеологизации

В свою очередь доктор исторических наук Петр Шорников отметил, что в Молдове после 1991 года за годы независимости отношение к революции было разным.



© Инфографика Как большевики захватили власть

"Столкнулись два мировоззрения. Советская система распалась. В 90-ые годы компартии не нашли верной программы, чтобы этому воспрепятствовать", — считает Шорников.

Ученый историк уверен, если сравнивать, как было тогда и сейчас, то можно прийти к выводу, что тогда жизнь в экономическом, социальном и культурном смысле была лучше.

"Политические свободы — это немного другой аспект", — отметил доктор исторических наук.

Петр Шорников подчеркнул, что сейчас необходимо отказаться от идеологизации коммунизма и перейти к его научной оценке.

Праздник на государственном уровне

"Мы считаем Октябрьскую революцию своей, потому что она дала нам государственность. Почему мы считаем революцию великой, потому что эта была первая попытка решить проблемы человека научным способом", — заявил доктор философских наук Павел Кикель.

По его словам, в Беларуси прошла научная конференция, посвященная 100-летию Октябрьской революции, в которой приняли участие ученые из 30 стран.



© Sputnik / Марина Серебрякова В Минске отпраздновали 100 лет Октябрьской революции 17

Кикель отметил, что в Беларуси широко праздновался юбилей революции от районного до государственного уровня.

Оценки 1917 года неоднозначны

В свою очередь доктор исторических наук Руслан Гагкуев отметил, что в российском обществе чувствуется внимание общества к событиям 100-летней давности.

Ученый рассказал, что в 2014 году был принят историко-культурный стандарт, согласно которому все революционные события 1917 года объединяются под общим понятием – Великая Русская революция.

Гагкуев особо отметил тот факт, что отношение к революционным событиям крайне полярны: кто-то считает, что это событие мирового значения, а кто-то считает это великой трагедией России.

По мнению историка, правы одновременно и те и другие.

"Нам необходимо примириться в своем отношении к этим событиям и сделать из них выводы", — резюмировал доктор исторических наук.