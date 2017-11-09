Гражданку Украины дочь перевозила через границу в багажнике

Пассажирку в багажнике автомобиля Volkswagen обнаружили пограничники и таможенники в пункте пропуска «Веселовка».

Гражданка Украины находилась под ворохом верхней одежды, где намеревалась укрыться от всех видов контроля.

Было выяснено, что 60-летняя женщина является матерью россиянке, ехавшей в автомобиле со своим сожителем. Уловка была предпринята по причине просрочки срока действия паспорта матери, которую ранее предупреждали о необходимости продления российские пограничники еще при прохождении российско-белорусской границы.

Однако гражданка паспорт не сменила и решила вернуться в Санкт-Петербург через «Веселовку». В результате в отношении водителя и гражданки Украины начат административный процесс за покушение на незаконное пересечение государственной границы.

Женщина также будет привлечена к ответственности за нарушение правил пребывания на территории Беларуси.

Фото ГПК