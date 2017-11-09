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По итогам «Запад-2017» выработают подходы по отражению возможной агрессии против РФ и Беларуси

10.11.2017 15:44 — Разное | Ежедневник  
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По итогам «Запад-2017» выработают подходы по отражению возможной агрессии против РФ и Беларуси

фото: zampolit.com

Итоги маневров "Запад-2017" позволят выработать подходы по отражению возможной агрессии против Союзного государства, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Это позволит определить оптимальные варианты дальнейшего развития региональной группировки войск для гарантированного выполнения задач по сдерживанию и отражению возможной агрессии", - заявил министр на совместной коллегии военных ведомств двух стран в пятницу.

По словам министра, итоги учений будут обсуждаться на коллегии, пишет interfax.by.

"Важно сверить подходы к решению основных вопросов взаимодействия в оборонной сфере и определить приоритетные направления дальнейшей совместной работы", - подчеркнул глава российского военного ведомства", - сказал министр.

Кроме того, он заявил, что Россия и Беларусь уделяют особое внимание развитию региональной группировки войск.

"Министерства обороны России и Беларуси проводят практические мероприятия по выполнению этих задач. Основное внимание уделяется развитию региональной группировки войск, совместной боевой подготовке и формированию действенной нормативной правовой базы", - сказал Сергей Шойгу.

Совместные белорусско-российские маневры "Запад-2017" проходили с 14 по 20 сентября на полигонах в Беларуси, а также на территории России - в Калининградской, Ленинградской и Псковской областях.
 
 
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Итоги маневров "Запад-2017" позволят выработать подходы по отражению возможной агрессии против Союзного государства, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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