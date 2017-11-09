Данюк: ответственность за срыв встречи Трампа и Путина несет Белый дом

О том, что формальная встреча лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на саммите АТЭС во Вьетнаме не состоится, стало известно в пятницу 10 ноября от пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс. Причиной срыва представитель американского президента назвала его плотный график.



© AFP/ JIM WATSON Трамп в Китае: наряды первой леди и радушный Си Цзиньпин 17

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял о том, что в Кремле рассчитывают на согласование точного времени и формата. Кроме того, российская сторона сообщала о том, что встреча возможна "в кулуарах" саммита АТЭС .

Безусловно, ответственность за срыв этой встречи несет американская сторона, заявил в беседе на радио Sputnik политолог Никита Данюк.

"Неоднократно наш лидер демонстрировал готовность встречаться и обсуждать вопросы, которые накопились в отношениях . Более того, без обсуждения, без непосредственного участия и США, и РФ в принципе невозможно решение ни одного глобального вопроса. Поэтому в данном контексте отсутствие политической коммуникации — это факт печальный, который сказывается не только на двусторонних отношениях, но и на всей системе международных отношений", — считает политолог.

Комментарий политического эксперта Никиты Данюка слушайте на радио Sputnik Беларусь.