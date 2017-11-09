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Данюк: ответственность за срыв встречи Трампа и Путина несет Белый дом

10.11.2017 16:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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О том, что формальная встреча лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на саммите АТЭС во Вьетнаме не состоится, стало известно в пятницу 10 ноября от пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс. Причиной срыва представитель американского президента назвала его плотный  график. 

Данюк: ответственность за срыв встречи Трампа и Путина несет Белый дом
© AFP/ JIM WATSON
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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял о том, что в Кремле рассчитывают на согласование точного времени и формата. Кроме того, российская сторона сообщала о том, что встреча возможна "в кулуарах" саммита АТЭС.

Безусловно, ответственность за срыв этой встречи несет американская сторона, заявил в беседе на радио Sputnik политолог Никита Данюк.

"Неоднократно наш лидер демонстрировал готовность встречаться и обсуждать вопросы, которые накопились в отношениях. Более  того, без обсуждения, без непосредственного участия и США, и РФ в принципе невозможно решение ни одного глобального вопроса. Поэтому в данном контексте отсутствие политической коммуникации — это факт печальный, который сказывается не только на двусторонних отношениях, но и на всей системе международных отношений", — считает политолог.

Комментарий политического эксперта Никиты Данюка слушайте на радио Sputnik Беларусь. 

 
 
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Политический эксперт Никита Данюк прокомментировал Sputnik сообщение американской стороны об отмене встречи президента США Дональда Трампа с президентом России...

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