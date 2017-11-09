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Данюк: ответственность за срыв встречи Трампа и Путина несет Белый дом
10.11.2017 16:00 — Разное | Sputnik Беларусь
О том, что формальная встреча лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на саммите АТЭС во Вьетнаме не состоится, стало известно в пятницу 10 ноября от пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс. Причиной срыва представитель американского президента назвала его плотный график.
© AFP/ JIM WATSON
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял о том, что в Кремле рассчитывают на согласование точного времени и формата. Кроме того, российская сторона сообщала о том, что
Безусловно, ответственность за срыв этой встречи несет американская сторона, заявил в беседе на
"Неоднократно наш лидер демонстрировал
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Политический эксперт Никита Данюк прокомментировал Sputnik сообщение американской стороны об отмене встречи президента США Дональда Трампа с президентом России...
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