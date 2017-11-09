Легенды подземки показали на станции метро в Баку

Необычная экспозиция была выставлена на станции метро "Ичеришехер", передает Sputnik Азербайджан . Посетителям показали первые вагоны, которые обслуживали метрополитен.



© Фото: Минский метрополитен Поезда Stadler будут ходить по третьей ветке минского метро

Пассажиры могли увидеть вагоны образца 1934 года, выпущенные Мытищинским машиностроительным заводом. Такие вагоны вмещали 52 сидячих места и 120 стоячих.

Также были выставлены вагоны более позднего образца, которые выпускали с 1956 года. Их поставляли не только в Баку, но и Москву, Ленинград и другие города бывшего СССР.

Публика оценила выставку – многие фотографировали интерьер первых вагонов, которые появились в Баку.