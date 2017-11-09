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Легенды подземки показали на станции метро в Баку
10.11.2017 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Необычная экспозиция была выставлена на станции метро "Ичеришехер", передает
© Фото: Минский метрополитен
Пассажиры могли увидеть вагоны образца 1934 года, выпущенные Мытищинским машиностроительным заводом. Такие вагоны вмещали 52 сидячих места и 120 стоячих.
Также были выставлены вагоны более позднего образца, которые выпускали с 1956 года. Их поставляли не только в Баку, но и Москву, Ленинград и другие города бывшего СССР.
Публика оценила выставку – многие фотографировали интерьер первых вагонов, которые появились в Баку.
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Выставку старых вагонов организовали в Баку в честь 50-летия метрополитена в столице Азербайджана. Смотрите на видео, как выглядят старинные вагоны метро.
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