ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Легенды подземки показали на станции метро в Баку

10.11.2017 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Необычная экспозиция была выставлена на станции метро "Ичеришехер", передает Sputnik Азербайджан. Посетителям показали первые вагоны, которые обслуживали метрополитен.

Легенды подземки показали на станции метро в Баку
© Фото: Минский метрополитен
Поезда Stadler будут ходить по третьей ветке минского метро

Пассажиры могли увидеть вагоны образца 1934 года, выпущенные Мытищинским машиностроительным заводом. Такие вагоны вмещали 52 сидячих места и 120 стоячих.

Также были выставлены вагоны более позднего образца, которые выпускали с 1956 года. Их поставляли не только в Баку, но и Москву, Ленинград и другие города бывшего СССР.

Публика оценила выставку – многие фотографировали интерьер первых вагонов, которые появились в Баку.

 
 
Ссылка на источник 12
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выставку старых вагонов организовали в Баку в честь 50-летия метрополитена в столице Азербайджана. Смотрите на видео, как выглядят старинные вагоны метро.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Прозрачная стена" или обычное окно? Выбираем, что поставить в загородном доме
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика