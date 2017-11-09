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Хранилище ядерных отходов строит Украина рядом с границей Беларуси

10.11.2017 16:01 — Разное | БДГ  
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Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива начала строить Украина возле границы с Беларусью.

Местом строительства объекта выбрана Чернобыльская зона отчуждения – несколько км от города Припять.

В церемонии принял участие вице-премьер Украины Владимир Кистион. Он заявил, что, благодаря запуску в 2020 году хранилища, Украина станет полностью независимой в вопросе с отработанным ядерным топливом. Более того, он назвал этот проект "одним из форпостов так называемой гибридной войны".

Отметим, что от места, где украинцами строится Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива, до границы с Беларусью 15 километров, передает euroradio.fm.

Фото: energoatom.kiev.ua

 
 
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Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива начала строить Украина возле границы с Беларусью. Местом строительства объекта выбрана Чернобыльская...

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