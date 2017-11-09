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Белоруса, который поджег памятник Ельцину, выдворят из России
10.11.2017 16:14 — Разное | Ежедневник
фото: ria.ru
Принято решение о выдворении из России мужчины, подозреваемого в попытке поджечь памятник Борису Ельцину, расположенный в Екатеринбурге.
Мировой суд Екатеринбурга постановил выдворить с территории РФ уроженца Белоруссии Игоря Щуку, который несколько дней назад пытался поджечь памятник Борису Ельцину.
Щука был признан виновным в административном нарушении. Перед тем как покинуть территорию РФ, нарушитель должен будет выплатить штраф в размере 2 тысячи рублей, сообщает
Валерий Горелых, руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области: «Мужчина помещен в центр содержания иностранных граждан, куда из территориального ОВД в ближайшее время будет направлено письмо о том, что он находится под следствием по статье „Вандализм“».
Инцидент произошел в День народного единства 7 ноября на площади рядом с «Ельцин Центром» в Екатеринбурге. Активисты незарегистрированной партии «Другая Россия» облили бензином памятник Борису Ельцину и подожгли его. Лидер нацболов Александр Аверин сообщил СМИ, что акция была приурочена к 100-летию революции в России.
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Принято решение о выдворении из России мужчины, подозреваемого в попытке поджечь памятник Борису Ельцину, расположенный в Екатеринбурге.
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