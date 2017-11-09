|
Нацбанк: денежные переводы белорусам из-за рубежа в третьем квартале уменьшились на 18,4 процента
10.11.2017 16:02 — Разное | Ежедневник
фото: belta.by
Денежные переводы белорусам из-за рубежа в третьем квартале 2017 года сократились на 18,4% по сравнению со вторым кварталом. Об этом сообщили в Национальном банке Беларуси.
Так, общая сумма переводов в Беларусь, осуществленных через международные системы денежных переводов, в третьем квартале составила 82,55 млн долларов против 101,199 млн долларов во втором.
Также за третий квартал из Беларуси было отправлено денежных переводов на 45,401 млн долларов. Это на 12,5% больше, чем во втором квартале, когда было отправлено 40,372 млн долларов.
Средняя сумма одного перевода в Беларусь составила 305,51 долларов, из Беларуси - 396,79 долларов.
При подсчете учитывались денежные переводы, осуществленные через следующие международные системы денежных переводов: Western Union, "Юнистрим", "Золотая корона", Contact, BLIZKO, "Лидер", Money Gram, "Колибри", Faster, Anelik, InterExpress.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Денежные переводы белорусам из-за рубежа в третьем квартале 2017 года сократились на 18,4% по сравнению со вторым кварталом. Об этом сообщили в Национальном банке...
|
Архив (Разное)
Комментарии