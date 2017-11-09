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Нацбанк: денежные переводы белорусам из-за рубежа в третьем квартале уменьшились на 18,4 процента

10.11.2017 16:02 — Разное | Ежедневник  
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Нацбанк: денежные переводы белорусам из-за рубежа в третьем квартале уменьшились на 18,4 процента

фото: belta.by

Денежные переводы белорусам из-за рубежа в третьем квартале 2017 года сократились на 18,4% по сравнению со вторым кварталом. Об этом сообщили в Национальном банке Беларуси.

Так, общая сумма переводов в Беларусь, осуществленных через международные системы денежных переводов, в третьем квартале составила 82,55 млн долларов против 101,199 млн долларов во втором. 

Также за третий квартал из Беларуси было отправлено денежных переводов на 45,401 млн долларов. Это на 12,5% больше, чем во втором квартале, когда было отправлено 40,372 млн долларов. 

Средняя сумма одного перевода в Беларусь составила 305,51 долларов, из Беларуси - 396,79 долларов. 

При подсчете учитывались денежные переводы, осуществленные через следующие международные системы денежных переводов: Western Union, "Юнистрим", "Золотая корона", Contact, BLIZKO, "Лидер", Money Gram, "Колибри", Faster, Anelik, InterExpress.

 
 
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Денежные переводы белорусам из-за рубежа в третьем квартале 2017 года сократились на 18,4% по сравнению со вторым кварталом. Об этом сообщили в Национальном банке...

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