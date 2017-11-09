Молодой лось забрел в Гродно и провалился в подвал НИИ

Как сообщает ресурс NewGrodno , провалившегося лося нашел утром в пятницу замдиректора Института биохимии биологически активных соединений НАН Беларуси, расположенного на бульваре Ленинского Комсомола в областном центре.

Прибывшие на место сотрудники Государственной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды усыпили лося, а затем сотрудники МЧС достали животное, для чего использовали подъемный кран.

Лося, который в результате падения серьезных травм не получил, доставили на грузовике в ближайший лес.