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Молодой лось забрел в Гродно и провалился в подвал НИИ

10.11.2017 16:39 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Как сообщает ресурс NewGrodno, провалившегося лося нашел утром в пятницу замдиректора Института биохимии биологически активных соединений НАН Беларуси, расположенного на бульваре Ленинского Комсомола в областном центре.

Прибывшие на место сотрудники Государственной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды усыпили лося, а затем сотрудники МЧС достали животное, для чего использовали подъемный кран.

Лося, который в результате падения серьезных травм не получил, доставили на грузовике в ближайший лес.

 
 
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Сотрудники МЧС достали их технологического приямка здания НИИ в Гродно молодого лося. Смотрите на видео, как извлекали попавшее в беду животное.

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