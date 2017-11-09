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Молодой лось забрел в Гродно и провалился в подвал НИИ
10.11.2017 16:39 — Разное | Sputnik Беларусь
Как сообщает ресурс
Прибывшие на место сотрудники Государственной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды усыпили лося, а затем сотрудники МЧС достали животное, для чего использовали подъемный кран.
Лося, который в результате падения серьезных травм не получил, доставили на грузовике в ближайший лес.
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Сотрудники МЧС достали их технологического приямка здания НИИ в Гродно молодого лося. Смотрите на видео, как извлекали попавшее в беду животное.
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