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Финальный матч Кубка Федерации откроют Александра Саснович и Коко Вандевеге

10.11.2017 16:53 — Разное | Ежедневник  
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Финальный матч Кубка Федерации откроют Александра Саснович и Коко Вандевеге

belta.by

Сегодня в Минской городской ратуше состоялась жеребьевка финального матча Кубка Федерации Беларусь - США. В первой встрече сразятся белорусская теннисистка Александра Саснович и американка Коко Вандевеге.

Александра Саснович и Коко Вандевеге выйдут на корт «Чижовка-Арены» 11 ноября в 14.30. После них состоится поединок между Ариной Соболенко и Слоан Стивенс, передает БЕЛТА.

Во второй день соревнований, 12 ноября, в 13:30 начнется встреча Арины Соболенко и Коко Вандевеге, а вслед за ними сыграют Александра Саснович и Слоан Стивенс. После этого пройдет парный матч между белорусским тандемом Вера Лапко / Лидия Морозова и американским дуэтом Шелби Роджерс / Элисон Риске. 

Белорусская команда впервые вышла в финал Кубка Федерации, а американские теннисистки уже 17 раз завоевывали кубок. 

 
 
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Сегодня в Минской городской ратуше состоялась жеребьевка финального матча Кубка Федерации Беларусь - США. В первой встрече сразятся белорусская теннисистка...

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