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Опубликованы архивные кадры выступления Михаила Задорнова в Ялте
10.11.2017 17:20 — Разное | Sputnik Беларусь
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© Sputnik/ Алексей Куденко
Задорнов за свою карьеру на телевидении стал автором юмористических передач, в частности "Аншлаг", "Смехопанорама", "Сатирический прогноз", "Дочки-матери". Также он стал автором книг "Конец света", "Не понимаю!", "Возвращение" и снялся в ряде фильмов.
Также юморист запомнился зрителям монологами об американцах, новогодним обращением вместо Бориса Ельцина и дружбой с первым президентом РФ.
Задорнов завещал
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Писатель и сатирик Михаил Задорнов скончался в пятницу на 70-м году жизни после продолжительной борьбы с онкологией. Смотрите на видео кадры выступления юмориста в...
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