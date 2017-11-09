Опубликованы архивные кадры выступления Михаила Задорнова в Ялте

После информации о смерти Задорнова многие российские телеканалы поменяли сетку вещания – сегодня в эфире телевидения будет множество передач, посвященных сатирику.



© Sputnik/ Алексей Куденко Михаил Задорнов: цитаты и факты из жизни сатирика

Задорнов за свою карьеру на телевидении стал автором юмористических передач, в частности "Аншлаг", "Смехопанорама", "Сатирический прогноз", "Дочки-матери". Также он стал автором книг "Конец света", "Не понимаю!", "Возвращение" и снялся в ряде фильмов.

Также юморист запомнился зрителям монологами об американцах, новогодним обращением вместо Бориса Ельцина и дружбой с первым президентом РФ.

Задорнов завещал похоронить его рядом со своим отцом , могила которого находится в Латвии. Сейчас этот вопрос решается.