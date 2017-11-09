Последствия сладкой жизни



фото: lchf.ru/13780

Проверьте, не грозит ли вам сойти с ума.

Сколько бились над загадкой, почему в определенных странах так велик процент стариков, страдающих банальным маразмом, то есть, сенильной деменцией. А сколько жалко трясущихся паркинсонистов и отчаявшихся пациентов из группы Альцгеймера? И ведь что обидно, в других странах пенсионеры до самой смерти бодро бегают по экскурсиям, катаются на роликах и учат правнуков мастерить самолетики-оригами. То ли генетика у людей другая, то ли атмосфЭра…

Как свихнуться от сгущенки

Когда-то какой-то не сильно умный человек, видимо, очень самоуверенный и обладающий достаточной харизмой, чтобы вызвать всеобщее помешательство, сказал – глюкоза помогает работе мозга. Сказал и сказал. Но что удивительно, все же поверили! Впрочем, в зеленый кофе тоже верили миллионами, и скупали этот псевдо-полезный продукт гигатоннами. Пока вкус сырого гороха не начал сниться по ночам, а продавцы кофемолок не озолотились.

Мы многие годы слышали, что во время экзаменов надо есть килограммами сгущенку и шоколад, так мы это слышали и в контексте пользы для кормящих мам (а потом грешили на прикорм, когда у ребенка появлялся жуткий диатез). Мы многие годы были уверены, что сахар помогает умственной работе. И эту веру старательно поддерживали многочисленные производители сладостей. Им очень выгодно выискать хоть какую-нибудь пользу в продукте, отличающемся ужасающим количеством вреда. Тут тебе и кариес, и диабет, и панкреатит, и лишний вес. Все против. Как продать партию сгущенки? Объявить ее невозможно полезной для генерации грудного молока, точно! И все, очередь мам, устыдившихся своего эгоизма и мечтающих пожирнее и повкуснее накормить младенца, уже выстраивается в супермаркете, нагрузив тележки заветным концентратом сахарного молока. Отлично же! А теперь добавим сюда студентов, мандражирующих перед экзаменами. За свою заветную пятерку что угодно съедят, карася сырого без соли и уксуса. Но не будем над бедными студиозусами измываться, дадим и шоколад! А что, вкусно – и полезно!

А тем временем сахар, где бы он ни содержался, в сгущенке, в шоколадке, в соевом батончике или в каше с квази-фруктами, вызывает… гибель нейронов головного мозга. Попадая в кровь, глюкоза срабатывает как мощный психостимулятор. На ближайшие полчаса. Фактически разгоняет мозговые процессы до патологических скоростей, после которых выдохшиеся нейроны падают замертво, не выдержав непосильной гонки. И что обидно, ведь даже скаковых лошадей после забега обязательно водят медленным шагом по кругу, сразу не останавливают. А глюкоза как взрывным способом проникает в мозг, так же резко и покидает его, оставляя нейроны в состоянии послегоночного ступора.

Однако, если бы сахар действовал как сильные наркотики, год-другой - и пациент готов, его бы очень быстро завернули и перестали выпускать, внедрив в список особо опасных веществ. Но нет, запасы организма настолько велики, что десятилетиями мозг сопротивляется, держит оборону. А сдается уже ближе к старости. Когда сосуды уже не те, иммунитет тоже пошаливает, накапливается усталость, обменные процессы и обновления организма теряют темп… и тут как раз проявляются практически мгновенно все аккумулированные сахарные последствия. Привет, Альцгеймер. Ну и типичный старческий маразм со всеми последствиями, невероятно изумляющими родственников.

Вы теряете годы своей жизни

Самое обидное в старческой деменции не то, что вы ничего не понимаете и доставляете немало неприятностей родне (может и заслужили, и вы рады были бы позубоскалить). Обидно, что вы ничего не помните и не осознаете. И никакой радости, соответственно, тоже не испытаете. А в это время вы могли бы путешествовать, заниматься любимыми грядками, нянчить внуков, смотреть сериалы с утра до вечера и устраивать тусовки клуба «Прощай, молодость». Каждая банка сгущенки с ее мифической пользой – это один день вашей жизни.

Алена Грозовская, "Сноб"