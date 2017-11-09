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Инфляция в Беларуси в январе-октябре составила 3,9 процента
10.11.2017 17:10 — Разное | Ежедневник
фото: belrynok.by
С начала года по сравнению с декабрем потребительские цены выросли на 3,9%,сообщает Национальный статистический комитет.
Продовольственные товары в октябре стали дороже на 1,3%, а непродовольственные — на 0,5%.
При этом с начала года товары и платные услуги в Беларуси подорожали на 3,9%. Это заметно ниже, чем прогнозировало правительство. Так, в январе-сентябре инфляция, по планам, не должна была превысить 6,9%, а в целом за год — 9%.
Больше всего за январь-октябрь этого года подорожали платные услуги — на 8,1%. Цены на продовольственные товары с начала года выросли на 2,9%, на непродовольственные — на 2,7%.
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С начала года по сравнению с декабрем потребительские цены выросли на 3,9%,сообщает Национальный статистический комитет.
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