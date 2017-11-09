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Винокур о Задорнове: известность Мишу не изменила, он не был звездным
10.11.2017 17:40 — Разное | Sputnik Беларусь
© Sputnik/ Максим Блинов
Юморист Владимир Винокур рассказал радио Sputnik о том, что его знакомство с Михаилом Задорновым произошло еще в 70-е годы прошлого века, когда оба были неизвестны широкой публике.
"Я Мишу знал еще неизвестным человеком. Я знал его, когда он руководил студенческим театром моим. В 70-е годы. И с известностью Миша не изменился, он не был звездным", — отметил Винокур.
Винокур назвал Задорнова своим "старым другом и товарищем" и подчеркнул, что именно поэтому его скорбь — особая.
© Sputnik/ Алексей Куденко
"Мне обидно, что не подтвердились мои подозрения, что это очередная утка, как было с
На протяжении нескольких последних лет СМИ сообщали о тяжелом онкологическом заболевании — у Михаила Задорнова была диагностирована опухоль головного мозга. Год назад сатирик перенес сложную операцию в Германии, после которой
Комментарий Владимира Винокура слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Когда уходят друзья, это тяжело, сказал радио Sputnik известный юморист, народный артист России Владимир Винокур, вспоминая свое долгое знакомство с...
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