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Винокур о Задорнове: известность Мишу не изменила, он не был звездным

10.11.2017 17:40 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Сообщения о смерти писателя-сатирика Михаила Задорнова, появившиеся в СМИ 10 ноября, подтвердили известные российские артисты — Регина Дубовицкая и Иосиф Кобзон. Мэр Москвы Сергей Собянин также выразил свои соболезнования близким Михаила Задорнова. 

Винокур о Задорнове: известность Мишу не изменила, он не был звездным
© Sputnik/ Максим Блинов
Стала известна последняя воля Михаила Задорнова

Юморист Владимир Винокур рассказал радио Sputnik о том, что его знакомство с Михаилом Задорновым произошло еще в 70-е годы прошлого века, когда оба были неизвестны широкой публике. 

"Я Мишу знал еще неизвестным человеком. Я знал его, когда он руководил студенческим театром моим. В 70-е годы. И с известностью Миша не изменился, он не был звездным", — отметил Винокур.

Винокур назвал Задорнова своим "старым другом и товарищем" и подчеркнул, что именно поэтому его скорбь — особая. 

Винокур о Задорнове: известность Мишу не изменила, он не был звездным
© Sputnik/ Алексей Куденко
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"Мне обидно, что не подтвердились мои подозрения, что это очередная утка, как было с известным певцом Дмитрием Хворостовским, которого "похоронили", а он оказался жив. Но так случилось, и для меня это большой удар, потому что Миша не только мой коллега, он мой товарищ. Когда уходят друзья, это тяжело", — сказал Винокур.

На протяжении нескольких последних лет СМИ сообщали о тяжелом онкологическом заболевании — у Михаила Задорнова была диагностирована опухоль головного мозга. Год назад сатирик перенес сложную операцию в Германии, после которой наступило улучшение, оказавшееся временным. Летом этого года Задорнов отказался продолжать лечение, чтобы провести последние дни с семьей и близкими.

Комментарий Владимира Винокура слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: знакомства
 
 
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Когда уходят друзья, это тяжело, сказал радио Sputnik известный юморист, народный артист России Владимир Винокур, вспоминая свое долгое знакомство с...

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