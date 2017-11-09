Винокур о Задорнове: известность Мишу не изменила, он не был звездным

Сообщения о смерти писателя-сатирика Михаила Задорнова, появившиеся в СМИ 10 ноября , подтвердили известные российские артисты — Регина Дубовицкая и Иосиф Кобзон. Мэр Москвы Сергей Собянин также выразил свои соболезнования близким Михаила Задорнова.



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Юморист Владимир Винокур рассказал радио Sputnik о том, что его знакомство с Михаилом Задорновым произошло еще в 70-е годы прошлого века, когда оба были неизвестны широкой публике.

"Я Мишу знал еще неизвестным человеком. Я знал его, когда он руководил студенческим театром моим. В 70-е годы. И с известностью Миша не изменился, он не был звездным", — отметил Винокур.

Винокур назвал Задорнова своим "старым другом и товарищем" и подчеркнул, что именно поэтому его скорбь — особая.



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"Мне обидно, что не подтвердились мои подозрения, что это очередная утка, как было с известным певцом Дмитрием Хворостовским , которого "похоронили", а он оказался жив. Но так случилось, и для меня это большой удар, потому что Миша не только мой коллега, он мой товарищ. Когда уходят друзья, это тяжело", — сказал Винокур.

На протяжении нескольких последних лет СМИ сообщали о тяжелом онкологическом заболевании — у Михаила Задорнова была диагностирована опухоль головного мозга. Год назад сатирик перенес сложную операцию в Германии, после которой наступило улучшение, оказавшееся временным . Летом этого года Задорнов отказался продолжать лечение, чтобы провести последние дни с семьей и близкими.

Комментарий Владимира Винокура слушайте на радио Sputnik Беларусь.