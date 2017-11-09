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Посольство РБ в Литве: сбежавшие кабаны - космополиты и нонконформисты
10.11.2017 17:25 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 ноя – Sputnik. Посольство Беларуси в Литве отреагировало на новость о переходе стада диких кабанов через литовско-белорусскую границу, заявив, что диппредставительство следит за развитием событий.
Шуточное сообщение появилось вечером в пятницу на официальной
"Кабаны-космополиты-нонконформисты перебежали из Литвы в Беларусь. Будут ли они запрашивать разрешение на временное пребывание, не сообщается. Мы следим за развитием событий", – говорится в сообщении.
Там также отмечается, что посольство желает всем пользователям хороших и позитивных выходных.
"Нарушение" 14 кабанами государственного рубежа было зафиксировано литовской Службой охраны госграницы. По информации литовских пограничников, 14 диких кабанов перешли из Литвы в Беларусь.
В последнее время такие случаи на литовско-белорусской границе происходят все чаще: среди "нарушителей" были лось, бобры и медведи. При этом животные перебираются как из Литвы в Беларусь, так и в обратном направлении.
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В последнее время такие случаи на литовско-белорусской границе происходят все чаще: среди "нарушителей" были лось, бобры и медведи.
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