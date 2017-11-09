Посольство РБ в Литве: сбежавшие кабаны - космополиты и нонконформисты

МИНСК, 10 ноя – Sputnik. Посольство Беларуси в Литве отреагировало на новость о переходе стада диких кабанов через литовско-белорусскую границу, заявив, что диппредставительство следит за развитием событий.

Шуточное сообщение появилось вечером в пятницу на официальной странице посольства в соцсети Twitter.

"Кабаны-космополиты-нонконформисты перебежали из Литвы в Беларусь. Будут ли они запрашивать разрешение на временное пребывание, не сообщается. Мы следим за развитием событий", – говорится в сообщении.

Кабаны-космополиты-нонконформисты перебежали из Литвы в Беларусь. Будут ли они запрашивать разрешение на временное пребывание не сообщается.

Мы следим за развитием событий!

Всем хороших и позитивных выходных! https://t.co/qbo3aBWwXw pic.twitter.com/qtT0WtEJL5 — BelEmbassyLt (@BelEmbassyLt) 10 ноября 2017 г.

Там также отмечается, что посольство желает всем пользователям хороших и позитивных выходных.

"Нарушение" 14 кабанами государственного рубежа было зафиксировано литовской Службой охраны госграницы. По информации литовских пограничников, 14 диких кабанов перешли из Литвы в Беларусь.

В последнее время такие случаи на литовско-белорусской границе происходят все чаще: среди "нарушителей" были лось, бобры и медведи. При этом животные перебираются как из Литвы в Беларусь, так и в обратном направлении.

Видеофакт: кабанчики перебегают в Беларусь через литовскую границу>>