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Посольство РБ в Литве: сбежавшие кабаны - космополиты и нонконформисты

10.11.2017 17:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 ноя – Sputnik. Посольство Беларуси в Литве отреагировало на новость о переходе стада диких кабанов через литовско-белорусскую границу, заявив, что диппредставительство следит за развитием событий.

Шуточное сообщение появилось вечером в пятницу на официальной странице посольства в соцсети Twitter.

"Кабаны-космополиты-нонконформисты перебежали из Литвы в Беларусь. Будут ли они запрашивать разрешение на временное пребывание, не сообщается. Мы следим за развитием событий", – говорится в сообщении.

Там также отмечается, что посольство желает всем пользователям хороших и позитивных выходных.

"Нарушение" 14 кабанами государственного рубежа было зафиксировано литовской Службой охраны госграницы. По информации литовских пограничников, 14 диких кабанов перешли из Литвы в Беларусь.

В последнее время такие случаи на литовско-белорусской границе происходят все чаще: среди "нарушителей" были лось, бобры и медведи. При этом животные перебираются как из Литвы в Беларусь, так и в обратном направлении.

Видеофакт: кабанчики перебегают в Беларусь через литовскую границу>>

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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В последнее время такие случаи на литовско-белорусской границе происходят все чаще: среди "нарушителей" были лось, бобры и медведи.

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