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«Нужно любить жизнь, а не ее смысл». Цитаты Задорнова

10.11.2017 18:06 — Разное | Ежедневник  
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«Нужно любить жизнь, а не ее смысл». Цитаты Задорнова

фото: varlamov.ru

Скончался Михаил Задорнов. Писатель, сатирик, журналист, телеведущий. Человек, который на протяжении нескольких десятилетий создавал культурный код, отпечатавшийся на подкорке нескольких поколений.

 Человек, которого, кажется, любой гражданин России и бывшего СССР, не задумываясь, готов был впустить к себе домой — настолько своим он был. Впрочем, Задорнов и так был вхож в каждый дом. Его шутки, звучавшие с телеэкранов, наизусть знают миллионы россиян, а остроты давно превратились в поговорки и стали крылатыми. 

Человек, которого, кажется, любой гражданин России и бывшего СССР, не задумываясь, готов был впустить к себе домой — настолько своим он был. Впрочем, Задорнов и так был вхож в каждый дом. Его шутки, звучавшие с телеэкранов, наизусть знают миллионы, а остроты давно превратились в поговорки и стали крылатыми. "Лента.ру" цитирует некоторые из них. 









 
 
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Скончался Михаил Задорнов. Писатель, сатирик, журналист, телеведущий. Человек, который на протяжении нескольких десятилетий создавал культурный код,...

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