«Нужно любить жизнь, а не ее смысл». Цитаты Задорнова



фото: varlamov.ru

Скончался Михаил Задорнов. Писатель, сатирик, журналист, телеведущий. Человек, который на протяжении нескольких десятилетий создавал культурный код, отпечатавшийся на подкорке нескольких поколений.

Человек, которого, кажется, любой гражданин России и бывшего СССР, не задумываясь, готов был впустить к себе домой — настолько своим он был. Впрочем, Задорнов и так был вхож в каждый дом. Его шутки, звучавшие с телеэкранов, наизусть знают миллионы россиян, а остроты давно превратились в поговорки и стали крылатыми.

Человек, которого, кажется, любой гражданин России и бывшего СССР, не задумываясь, готов был впустить к себе домой — настолько своим он был. Впрочем, Задорнов и так был вхож в каждый дом. Его шутки, звучавшие с телеэкранов, наизусть знают миллионы, а остроты давно превратились в поговорки и стали крылатыми. "Лента.ру" цитирует некоторые из них.































