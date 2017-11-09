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«Нужно любить жизнь, а не ее смысл». Цитаты Задорнова
10.11.2017 18:06 — Разное | Ежедневник
фото: varlamov.ru
Скончался Михаил Задорнов. Писатель, сатирик, журналист, телеведущий. Человек, который на протяжении нескольких десятилетий создавал культурный код, отпечатавшийся на подкорке нескольких поколений.
Человек, которого, кажется, любой гражданин России и бывшего СССР, не задумываясь, готов был впустить к себе домой — настолько своим он был. Впрочем, Задорнов и так был вхож в каждый дом. Его шутки, звучавшие с телеэкранов, наизусть знают миллионы россиян, а остроты давно превратились в поговорки и стали крылатыми.
Человек, которого, кажется, любой гражданин России и бывшего СССР, не задумываясь, готов был впустить к себе домой — настолько своим он был. Впрочем, Задорнов и так был вхож в каждый дом. Его шутки, звучавшие с телеэкранов, наизусть знают миллионы, а остроты давно превратились в поговорки и стали крылатыми.
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Скончался Михаил Задорнов. Писатель, сатирик, журналист, телеведущий. Человек, который на протяжении нескольких десятилетий создавал культурный код,...
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