Журналисты сняли на видео рукопожатие Путина и Трампа во Вьетнаме

Все мировые СМИ уже написали про рукопожатие российского и американского лидеров во время церемонии фотографирования, когда Трамп подошел к Путину и поприветствовал ег о.

Глава государств пока не удалось пообщаться в кулуарах саммита. Ранее сообщалось, что на приеме в честь лидеров стран АТЭС Путин и Трамп сидели недалеко друг от друга.

Также на церемонии фотографирования Путин неформально поприветствовал президента Перу Пабло Кучински – главы государств дали друг другу "пять".

Саммит Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества проходит во Вьетнаме с 10 по 11 ноября.