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Журналисты сняли на видео рукопожатие Путина и Трампа во Вьетнаме
10.11.2017 18:43 — Разное | Sputnik Беларусь
Все мировые СМИ уже написали про рукопожатие российского и американского лидеров во время церемонии фотографирования, когда Трамп
Глава государств пока не удалось пообщаться в кулуарах саммита. Ранее сообщалось, что на приеме в честь лидеров стран АТЭС Путин и Трамп сидели недалеко друг от друга.
Также на церемонии фотографирования Путин неформально поприветствовал президента Перу Пабло Кучински – главы государств дали друг другу "пять".
Саммит Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества проходит во Вьетнаме с 10 по 11 ноября.
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Президенты России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, пожали друг другу руки на саммите АТЭС во Вьетнаме. Смотрите кадры встречи глав государств-членов...
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