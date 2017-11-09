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Лизинговые микрофинансовые компании будут вести книгу жалоб
10.11.2017 20:12 — Разное | Ежедневник
Правительство обязало лизинговые компании, а также организации, выдающие микрозаймы, вести книгу жалоб и замечаний.
Как сообщила Совмина, Правительство расширило перечень мест реализации организациями, индивидуальными предпринимателями товаров, выполнения работ, оказания услуг, в которых ведется книга замечаний и предложений. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета министров №831.
Согласно документу, в указанный перечень дополнительно включены места предоставления микрозаймов (заключения договоров микрозайма) и места осуществления лизинговой деятельности.
Постановление вступает в силу через три месяца после его официального опубликования.
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Правительство обязало лизинговые компании, а также организации, выдающие микрозаймы, вести книгу жалоб и замечаний.
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