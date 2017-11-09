Лизинговые микрофинансовые компании будут вести книгу жалоб





Правительство обязало лизинговые компании, а также организации, выдающие микрозаймы, вести книгу жалоб и замечаний.

Как сообщила Совмина, Правительство расширило перечень мест реализации организациями, индивидуальными предпринимателями товаров, выполнения работ, оказания услуг, в которых ведется книга замечаний и предложений. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета министров №831.

Согласно документу, в указанный перечень дополнительно включены места предоставления микрозаймов (заключения договоров микрозайма) и места осуществления лизинговой деятельности.

Постановление вступает в силу через три месяца после его официального опубликования.