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Лизинговые микрофинансовые компании будут вести книгу жалоб

10.11.2017 20:12 — Разное | Ежедневник  
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Лизинговые микрофинансовые компании будут вести книгу жалоб

Правительство обязало лизинговые компании, а также организации, выдающие микрозаймы, вести книгу жалоб и замечаний.

Как сообщила Совмина, Правительство расширило перечень мест реализации организациями, индивидуальными предпринимателями товаров, выполнения работ, оказания услуг, в которых ведется книга замечаний и предложений. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета министров №831.

Согласно документу, в указанный перечень дополнительно включены  места предоставления микрозаймов (заключения договоров микрозайма) и места осуществления лизинговой деятельности.

Постановление вступает в силу через три месяца после его официального опубликования.

 
 
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Правительство обязало лизинговые компании, а также организации, выдающие микрозаймы, вести книгу жалоб и замечаний.

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