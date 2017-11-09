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В Беларуси технопарки будут создавать в районных центрах

10.11.2017 21:17 — Разное | Ежедневник  
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В Беларуси технопарки будут создавать в районных центрах

Субъекты инновационной инфраструктуры – технопарки и центры трансфера технологий – будут создаваться не только в областных центрах республики, но и крупных районных центрах.

Как сообщил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин, технопарки уже созданы в Пинске и Новополоцке. Ведется работа по созданию технопарков в Бобруйске, Борисове, Горках и Орше.

Резидентами научно-технологического парка Полоцкого государственного университета стали три организации. Одна из них развивает производство изделий на стеклотканевой основе, а две другие работают в сфере информационно-коммуникационных технологий (мобильный банкинг; облачные технологии и онлайн системы управления интеллектуальным коттеджным поселком), сообщила пресс-служба Государственного комитета по науке и технологиям.

В настоящее время сеть субъектов инновационной инфраструктуры состоит из 22 организаций: 12 научно-технологических парков и 9 центров трансфера технологий, также статус субъекта инновационной инфраструктуры присвоен Белорусскому инновационному фонду.

 
 
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